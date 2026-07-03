ഇന്ധനവില ഉടൻ കുറയില്ല; പെട്രോൾ-ഡീസൽ വിലവർധന രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് പിൻവലിച്ചേക്കില്ലെന്ന് സൂചന

By  Metro Desk Jul 3, 2026, 10:46 IST
പെട്രോൾ

ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണവില (ക്രൂഡ് ഓയിൽ) ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ-ഡീസൽ വിലവർധനവ് ഉടൻ പിൻവലിച്ചേക്കില്ലെന്ന് സൂചന. അടുത്ത രണ്ട് ആഴ്ചത്തേക്ക് എണ്ണവിലയിൽ കുറവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരം. വരാനിരിക്കുന്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തും. ഇതിന് ശേഷമേ വില കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകൂ.

​ഉടൻ തന്നെ ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കാനാവില്ലെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ പൊതുമേഖലാ കമ്പനികളുടെ പമ്പുകളിൽ പെട്രോളിന് 115.49 രൂപയും ഡീസലിന് 104.40 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്.

ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുറഞ്ഞിട്ടും മാറാതെയുള്ള നിലപാട്

​ആഗോള വിപണിയിൽ നിലവിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 70-73 ഡോളർ നിരക്കിലേക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കുകയാണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് അയവു വന്നതാണ് എണ്ണവില കുറയാൻ കാരണമായത്. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ സ്വകാര്യ എണ്ണ വിതരണ കമ്പനിയായ നയാര എനർജി തങ്ങളുടെ പമ്പുകളിൽ പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 5 രൂപയും ഡീസലിന് 3 രൂപയും കുറച്ചിരുന്നു. രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായാണ് ഒരു കമ്പനി ഇത്തരത്തിൽ റീട്ടെയ്ൽ വില കുറയ്ക്കുന്നത്.

​എന്നാൽ, രാജ്യത്തെ 90 ശതമാനത്തിലധികം ഇന്ധന പമ്പുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ (IOC), ഭാരത് പെട്രോളിയം (BPCL), ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം (HPCL) എന്നീ പൊതുമേഖലാ കമ്പനികൾ ഇനിയും വില കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ വരുമാനക്കുറവ് നികത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വില കുറയ്ക്കാൻ വൈകുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിലും പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷമുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവലോകന യോഗത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായ തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് രാജ്യം.

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