ഇന്ധന നിയന്ത്രണം: മോദിയുടെ ആഹ്വാനം ജനങ്ങളെ പരിഹസിക്കലെന്ന് കെ.സി വേണുഗോപാൽ
ഇന്ധന ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നും സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നതും വിദേശയാത്രകളും മാറ്റിവെക്കണമെന്നുമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ആഹ്വാനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ്. നിലവിലുള്ള ഇറാൻ-യുഎസ് യുദ്ധത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും സാധാരണക്കാരുടെ മേൽ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.
ആഗോള ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ലജ്ജാകരമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. "മൂന്ന് മാസമായി ഇറാൻ-യുഎസ് യുദ്ധം തുടരുന്നു, എന്നിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ്ജ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാധാരണക്കാരെ അസൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നത് നാണമില്ലാത്തതും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്തതുമായ നടപടിയാണ്," വേണുഗോപാൽ എക്സിൽ കുറിച്ചു.
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഹൈദരാബാദിലെ ആഹ്വാനം
തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന ബിജെപി റാലിക്കിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പൗരന്മാരോട് ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിദേശനാണ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പെട്രോൾ, ഡീസൽ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നും കോവിഡ് കാലത്തെപ്പോലെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗുകൾ, വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് രീതികൾ എന്നിവ വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ-യുഎസ് യുദ്ധം മൂലം ആഗോളതലത്തിൽ ഇന്ധനത്തിന്റെയും വളത്തിന്റെയും വില കുത്തനെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് സ്വർണ്ണം വാങ്ങുന്നതും വിദേശയാത്രകളും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മോദി ആവശ്യപ്പെട്ടു. മെട്രോ റെയിൽ, കാർപൂളിംഗ്, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ഭക്ഷ്യ എണ്ണയുടെയും രാസവളങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം കുറയ്ക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.
സാമ്പത്തിക തകർച്ചയുടെ മുന്നറിയിപ്പുമായി കോൺഗ്രസ്
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും ഇത് രാജ്യത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നും കെ.സി. വേണുഗോപാൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാജ്യത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഇന്ധന ശേഖരം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സർക്കാരിന്റെ ആസൂത്രണമില്ലായ്മ കാരണം ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടയാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രധാനമന്ത്രിയെ ന്യായീകരിച്ച് ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആഹ്വാനം രാജ്യതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തിയുള്ളതാണെന്ന് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി പറഞ്ഞു. ആഗോള പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ഇന്ധനവില വർദ്ധിപ്പിക്കാതെ സ്ഥിരത നിലനിർത്താൻ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
നിലവിൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾ വലിയ നഷ്ടം സഹിച്ചാണ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഇന്ധനം വിൽക്കുന്നതെന്നും പ്രതിദിനം 1000 കോടി രൂപയുടെ വരെ നഷ്ടം കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മോദി സർക്കാരിന്റെ ഇന്ധന നികുതി കുറച്ച നടപടി വഴി പ്രതിമാസം 14,000 കോടി രൂപയുടെ റവന്യൂ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.