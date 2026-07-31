ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റിയേക്കാൾ മികച്ചത് 'ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി'; സി.ഐ.ഐ യോഗത്തിൽ വൻ നിക്ഷേപം ക്ഷണിച്ച് രേവന്ത് റെഡ്ഡി
ഹൈദരാബാദ്: ഗുജറാത്തിലെ 'ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി'യേക്കാൾ വളരെ മുന്നിലായിരിക്കും തെലങ്കാന സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന 'ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി' എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എ. രേവന്ത് റെഡ്ഡി. ലോകത്തിലെ മുന്നിര ഫോർച്യൂൺ 500 കമ്പനികളെ തെലങ്കാനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയാണ് ഈ മെഗാ പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി (CII) നോർത്തേൺ റീജിയണൽ കൗൺസിൽ പ്രതിനിധികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നിക്ഷേപകർക്കായി തെലങ്കാനയിൽ വൻ സാധ്യതകളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മുഖ്യമന്ത്രി, വ്യവസായികളെ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും എല്ലാവിധ പിന്തുണയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
30,000 ഏക്കറിൽ വിസ്തൃതി: ഗുജറാത്തിലെ ഗിഫ്റ്റ് സിറ്റി 700 ഏക്കറിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, തെലങ്കാനയിലെ ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റി തയാറാകുന്നത് ഏകദേശം 30,000 ഏക്കറിലാണ്.
സിംഗപ്പൂർ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ: ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ സിറ്റിയുടെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയാറാക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള പ്രമുഖ കമ്പനിയാണ്.
നേരിട്ടുള്ള പിന്തുണ: നിക്ഷേപകർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി എപ്പോഴും ലഭ്യമായിരിക്കും. വ്യവസായ മന്ത്രി രണ്ടു മാസത്തിലൊരിക്കലും, മുഖ്യമന്ത്രി മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കലും നിക്ഷേപകരുമായി നേരിട്ട് അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടത്തും.
ആഗോള നഗരങ്ങളോട് മത്സരം: അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളോടല്ല, മറിച്ച് ടോക്കിയോ, ന്യൂയോർക്ക് തുടങ്ങിയ ആഗോള നഗരങ്ങളോടാണ് തെലങ്കാന മത്സരിക്കുന്നത്.
1 ട്രില്യൺ ഡോളർ ലക്ഷ്യം: 2034-ഓടെ തെലങ്കാന സാമ്പത്തിക മേഖലയെ 1 ട്രില്യൺ ഡോളർ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യം. Manufacturing മേഖലയിൽ ചൈന, ജപ്പാൻ, ജർമ്മനി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളോട് മത്സരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാനം ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഡൽഹിയിലെ വായുമലിനീകരണം, മുംബൈയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം, ബെംഗളൂരുവിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് എന്നിവ ഉദാഹരിച്ച് സംസാരിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, കൃത്യമായ നഗരാസൂത്രണത്തിലൂടെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിലൂടെയും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തെലങ്കാന പരിഹാരം കാണുന്നുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.