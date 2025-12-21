ഗാന്ധിജി പോയി 'റാം ജി' വന്നു; തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പേരുമാറ്റത്തിലും ഫണ്ടിങ് രീതിയിലും വിവാദം പുകയുന്നു
Dec 21, 2025, 10:16 IST
ന്യൂഡൽഹി: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടായി രാജ്യത്തെ ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ കരുത്തായിരുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MGNREGA) നിർത്തലാക്കി പകരം 'വികസിത് ഭാരത് - ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്ഗാർ ആൻഡ് ഉപജീവന മിഷൻ' (VB-G RAM G) ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കി. തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ 100-ൽ നിന്ന് 125 ആയി ഉയർത്തുമെന്ന് ബിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്നതാണെന്നും തൊഴിലാളികളുടെ വേതനത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലാണ്.
പ്രധാന ആശങ്കകൾ:
- ഫെഡറലിസത്തിന് മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റം: നിലവിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ വേതന ചെലവ് പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രമാണ് വഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുതിയ ബിൽ പ്രകാരം ചെലവിന്റെ 40 ശതമാനം സംസ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കണം (60:40 അനുപാതം). ഇത് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വർഷം തോറും 2000 കോടി രൂപയുടെ അധിക ബാധ്യത വരുത്തിവെക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി കെ.എൻ. ബാലഗോപാൽ വ്യക്തമാക്കി.
- വേതന പ്രതിസന്ധി: ഫണ്ട് വിഹിതം സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി നൽകേണ്ടി വരുന്നതോടെ, സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വേതനം വൈകാനും പദ്ധതി തന്നെ അവതാളത്തിലാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
- ഡിമാൻഡ് അധിഷ്ഠിത സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുന്നു: തൊഴിലാളികൾ ജോലി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നൽകണം എന്നതായിരുന്നു പഴയ നിയമം. എന്നാൽ പുതിയ ബിൽ പ്രകാരം കേന്ദ്രം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന ബജറ്റിനും പ്ലാനുകൾക്കും അനുസരിച്ചായിരിക്കും തൊഴിൽ ലഭ്യത.
- കാർഷിക സീസണിലെ നിയന്ത്രണം: കൃഷി സമയങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ വർഷത്തിൽ 60 ദിവസം പദ്ധതി നിർത്തിവെക്കാൻ ബില്ലിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇത് തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്.
- പേരുമാറ്റം: പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് ഒഴിവാക്കി 'ജി റാം ജി' എന്നാക്കിയത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിക്കുന്നു.