മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സമൃദ്ധി എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ ഗ്യാസ് പൈപ്പ്‌ലൈൻ ചോർച്ച; ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു

By  Metro Desk Aug 30, 2026, 12:24 IST
ഗ്യാസ് ചോർച്ച

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രധാന പാതയായ സമൃദ്ധി എക്സ്പ്രസ് വേയിൽ (Samruddhi Expressway) ഗ്യാസ് പൈപ്പ്‌ലൈനിൽ ചോർച്ച കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി.

​സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് അധികൃതർ പാതയിലൂടെയുള്ള വാഹനഗതാഗതം താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞതും വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതും. സംഭവസ്ഥലത്ത് ഫയർഫോഴ്സും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചോർച്ച അടയ്ക്കാനും സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനുമുള്ള അടിയന്തര നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

​യാത്രക്കാർ സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും സഹകരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. അപകടസാധ്യത പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കിയ ശേഷമേ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കൂ.

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