ഗോവ നിശാക്ലബ്ബ് തീപിടിത്തം: ലുത്ര സഹോദരങ്ങൾ തായ്ലൻഡിൽ പിടിയിൽ, ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടി തുടങ്ങി
Dec 11, 2025, 11:15 IST
ഗോവയിലെ ബാഗ കടൽത്തീരത്തിനടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന 'ടിയാറ്റോ' (Tiatto) എന്ന നിശാക്ലബ്ബിൽ ഉണ്ടായ വൻ തീപിടിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒളിവിൽ പോയ ഉടമകളായ ലുത്ര സഹോദരങ്ങളെ തായ്ലൻഡിൽ തടഞ്ഞുവെച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇവരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
- പ്രതികൾ: ക്ലബ്ബിന്റെ ഉടമകളായ വിക്രം ലുത്ര, അർജുൻ ലുത്ര എന്നിവരെയാണ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെരയുകയായിരുന്നു.
- പിടിയിൽ: ഇവർ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇന്റർപോൾ മുഖേന ബ്ലൂ കോർണർ നോട്ടീസ് (Blue Corner Notice) പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് തായ്ലൻഡിൽ വെച്ചാണ് ഇവരെ തടഞ്ഞുവെച്ചത്.
- നടപടികൾ: ലുത്ര സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൈമാറുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ (Extradition process) ആരംഭിച്ചതായി ഗോവ പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.
- തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ക്ലബ്ബിന് വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളില്ലായിരുന്നുവെന്നും നിർമ്മാണത്തിൽ നിയമലംഘനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ആരോപണമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.
ഗോവയിലെ നൈറ്റ്ലൈഫ് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ഈ സംഭവം വഴിയൊരുക്കി.