ലക്ഷ്യം 'വികസിത് ഭാരത് 2047'; ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നിർണായക അവലോകന യോഗം ചേർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
ന്യൂഡൽഹി: 2047-ഓടെ ഇന്ത്യയെ ഒരു വികസിത രാജ്യമാക്കി മാറ്റുക എന്ന 'വികസിത് ഭാരത് 2047' (Viksit Bharat 2047) ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല അവലോകന യോഗം ചേർന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളിലെയും വിവിധ വകുപ്പുകളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സെക്രട്ടറിമാരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഭരണനിർവഹണത്തിലെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുക, നയപരമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൂടുതൽ വേഗത്തിലാക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന അജണ്ട. ജനങ്ങളുടെ ജീവിതസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും (Ease of Living) വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷം ശക്തമാക്കുന്നതിനും (Ease of Doing Business) ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ത്രാലയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജിതമാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചു.
സൂക്ഷ്മമായ ആസൂത്രണത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ സമയപരിധിക്കുള്ളിലും പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം ശക്തമാക്കാനും സാങ്കേതികവിദ്യയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും (AI) ഭരണനിർവഹണത്തിൽ കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി. ഇന്ത്യയുടെ ദീർഘകാല വികസന കുതിപ്പിന് അടിത്തറയിടുന്ന നിർണായക തീരുമാനങ്ങളാണ് യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തത്.