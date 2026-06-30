പെട്രോൾ ടൂ-വീലറുകൾക്ക് വിട; ഡൽഹിയിൽ 2028 മുതൽ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ മാത്രം
ന്യൂഡൽഹി: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ വായുമലിനീകരണം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഡൽഹി സർക്കാർ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ (EV) നയം 2026 പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2026 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഈ പുതിയ നയം അനുസരിച്ച്, 2028 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ഡൽഹിയിൽ പുതിയ പെട്രോൾ, സിഎൻജി ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളുടെ (Two-wheelers) രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കും. ഇതിനുശേഷം ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക.
ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ഗുപ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ക്യാബിനറ്റാണ് 15,000 കോടി രൂപയുടെ മൊത്തം നിക്ഷേപം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഈ ചരിത്രപരമായ നയത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയത്. ഗവൺമെന്റ് നേരിട്ട് 7,000 കോടി രൂപയാണ് ഇതിന്റെ സബ്സിഡികൾക്കും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കുമായി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ മാറ്റം പ്രധാനമാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഡൽഹിയിലെ ആകെ വാഹനങ്ങളുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും (ഏകദേശം 66 ശതമാനത്തിലധികം) ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളാണ്. നഗരത്തിലെ വായുമലിനീകരണത്തിന്റെ വലിയൊരു പങ്ക് ഇത്തരം വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് വഴി നഗരത്തിലെ വായുനിലവാരം വലിയ തോതിൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.
ഇവി നയത്തിലെ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
രജിസ്ട്രേഷൻ നിരോധന സമയപരിധി: 2027 ജനുവരി 1 മുതൽ പുതിയ ത്രീ-വീലറുകളും (ഓട്ടോറിക്ഷ) ചെറു ട്രക്കുകളും ഇലക്ട്രിക് മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. 2028 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കും ഈ നിയമം ബാധകമാകും.
ആകർഷകമായ സബ്സിഡികൾ: ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ആദ്യ വർഷം 30,000 രൂപ വരെയും, രണ്ടാം വർഷം 20,000 രൂപയും, മൂന്നാം വർഷം 10,000 രൂപയും സബ്സിഡി ലഭിക്കും.
നികുതി ഇളവുകൾ: 30 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്ക് റോഡ് ടാക്സും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി. എന്നാൽ ഹൈബ്രിഡ് (Hybrid) വാഹനങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ സബ്സിഡിയും പുതിയ നയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.
ചാർജിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ: അടുത്ത 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ നഗരത്തിലുടനീളം 32,000 പൊതു ചാർജിംഗ് പോയിന്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഡൽഹി ട്രാൻസ്കോ ലിമിറ്റഡിനെ (DTL) ചുമതലപ്പെടുത്തി.
പഴയ വാഹനങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നവർക്കായി (Scrapping) 10,000 രൂപ മുതൽ 1 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള പ്രത്യേക സ്ക്രാപ്പേജ് ബോണസും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നയം 2030 മാർച്ച് 31 വരെ പ്രാബല്യത്തിലുണ്ടാകും.