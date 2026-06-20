രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാൾ പ്രധാനം ഭരണം; കേന്ദ്രവുമായി ഏറ്റുമുട്ടലിനില്ലെന്ന സൂചനയുമായി തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ പുതുതായി അധികാരമേറ്റ തമിഴക വെട്രി കഴകം (TVK) സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി കടുത്ത ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് മുതിരില്ലെന്ന വ്യക്തമായ സൂചന നൽകി മുഖ്യമന്ത്രി സി. ജോസഫ് വിജയ്. രാഷ്ട്രീയത്തേക്കാൾ ഭരണത്തിനാണ് തങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന സന്ദേശമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിലൂടെ പുതിയ സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
കേന്ദ്രത്തോടുള്ള പൂർണ്ണമായ കടുംപിടുത്തം ഉപേക്ഷിച്ച്, ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെയും ഗുണദോഷങ്ങൾ നോക്കി മാത്രം പിന്തുണയ്ക്കാനോ എതിർക്കാനോ ഉള്ള പ്രായോഗിക നിലപാടാണ് വിജയ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മുൻ ഡിഎംകെ (DMK) സർക്കാർ പലപ്പോഴും കേന്ദ്രവുമായി പരസ്യമായ വാക്പോരുകളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പാതയാണ് പുതിയ ടിവികെ ഭരണകൂടം തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
കേന്ദ്രവുമായുള്ള ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ രീതി വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം. തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആർ. വി. അർലേക്കർ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം പൂർണ്ണമായി വായിച്ചു. ഇതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഗവർണർ അത് ഒഴിവാക്കിയില്ല. മുൻപ് ഡിഎംകെ ഭരണകാലത്ത് ഗവർണർ പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വലിയൊരു മാറ്റമാണിത്. കൂടാതെ, ഗവർണറുടെ താല്പര്യപ്രകാരം സഭയുടെ തുടക്കത്തിലും ഒടുക്കത്തിലും ദേശീയഗാനം ആലപിക്കാൻ വിജയ് സർക്കാർ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം, സംസ്ഥാനത്തിന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ള ഫണ്ടുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ പാതയല്ല വിജയ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭിക്കാനുള്ള 3,458 കോടി രൂപയ്ക്കായി പ്രത്യേക നിയമ സമിതി രൂപീകരിച്ച് നിയമപരമായും നയതന്ത്രപരമായും പോരാടാനാണ് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.
ബിജെപിയോടുള്ള രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ എതിർപ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ബിജെപി സഖ്യത്തിൽ ചേരാൻ വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വിജയ് അത് നിരസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ ശത്രുത സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തെയോ കേന്ദ്ര ഫണ്ടുകളുടെ വരവിനെയോ ബാധിക്കരുതെന്നാണ് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. 2026-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിഎംകെയുടെ പരാജയത്തിന് കാരണം അവരുടെ കടുത്ത കേന്ദ്രവിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയം മാത്രമായിരുന്നെന്ന വിലയിരുത്തലും ഈ പുതിയ തന്ത്രത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്.