ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ കൂട്ടമാനഭംഗവും ഉത്തർപ്രദേശിലെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീസുരക്ഷാ കണക്കുകളും
ലഖ്നൗ / ന്യൂഡൽഹി: ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ ഓടുന്ന സ്ലീപ്പർ ബസിനുള്ളിൽ 16-കാരിയായ പെൺകുട്ടി കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനിരയായ സംഭവം രാജ്യത്തുടനീളം വലിയ പ്രതിഷേധത്തിനാണ് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ, ഉത്തർപ്രദേശിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളുടെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളും വീണ്ടും ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
സംഭവത്തിന്റെ ചുരുക്കം:
മൈൻപുരി സ്വദേശിയായ പതിനാറുകാരി നോയിഡയിലുള്ള ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെയാണ് ദാരുണമായ സംഭവം. കനത്ത മഴയിൽ വഴിതെറ്റി ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ പാരി ചൗക്കിൽ ഇറങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയെ, ലിഫ്റ്റ് നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡ്രൈവറും കണ്ടക്ടറും ബസിൽ കയറ്റുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഡൽഹിയിലെ കശ്മീരി ഗേറ്റ് വരെയുള്ള 47 കിലോമീറ്റർ യാത്രയിലുടനീളം പെൺകുട്ടിയെ ഇരുവരും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും വഴിയിൽ തള്ളുകയുമായിരുന്നു. ഡൽഹി പോലീസ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിലും സംഭവം നടന്നത് യു.പി പോലീസിന്റെ പരിധിയിലായതിനാൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പോലീസുകാർ തമ്മിൽ കേസ് അതിർത്തിയെച്ചൊല്ലി (Jurisdiction Row) വലിയ തർക്കവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഉത്തർപ്രദേശിലെ അതിക്രമങ്ങളുടെ കണക്കുകൾ (NCRB ഡാറ്റ):
കേസുകളുടെ എണ്ണം: നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ (NCRB) ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഒരു വർഷത്തിനിടെ 66,000-ത്തിലധികം കേസുകളാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ബലാത്സംഗ കേസുകൾ: പ്രതിവർഷം 3,200-ലധികം ബലാത്സംഗ കേസുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
കോടതിയിലെ കെട്ടിക്കിടക്കൽ: സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമ കേസുകളിൽ കോടതികളിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന നിരക്ക് (Court Pendency Rate) 92 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ്.
സ്ത്രീ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഭരണകൂടവും പോലീസും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് കാണിച്ച് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബസുകളിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ക്യാമറകളും നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും ശക്തമാക്കണമെന്നും വേഗത്തിലുള്ള വിചാരണ ഉറപ്പാക്കണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യവും വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു.