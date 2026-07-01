ഗൃഹജ്യോതി പദ്ധതി: കർണാടകയിൽ സൗജന്യ വൈദ്യുതി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വീടുകയറിയുള്ള പരിശോധന ഇന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കും
കർണാടക സർക്കാരിന്റെ സൗജന്യ വൈദ്യുതി പദ്ധതിയായ 'ഗൃഹജ്യോതി'യുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾ യഥാർത്ഥ ആളുകൾ തന്നെയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഊർജ്ജ വകുപ്പ് ബുധനാഴ്ച (ജൂലൈ 1) മുതൽ വീടുകയറിയുള്ള പരിശോധന ആരംഭിക്കുന്നു. എസ്കോം (Escom) ജീവനക്കാരും മീറ്റർ റീഡർമാരും ഉപഭോക്താക്കളുടെ വീടുകളിൽ നേരിട്ടെത്തി രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ഡിക്ലറേഷൻ ഫോമും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വിവരശേഖരണം പൂർത്തിയാക്കുക.
പരിശോധനാ സമയത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ:
- ആധാർ കാർഡ് (പരിശോധനയ്ക്ക് മാത്രം)
- ഗുണഭോക്താവിന്റെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ
- വോട്ടർ ഐഡി, പാൻ കാർഡ്
- റേഷൻ കാർഡ്, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
- വാടകക്കാരാണെങ്കിൽ വാടകക്കരാർ (Tenancy/Rental Agreement)
പദ്ധതി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വീടുകയറിയുള്ള പരിശോധന മാത്രമാണ് ഏകപോംവഴിയെന്ന് ഊർജ്ജ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. പരിശോധനയ്ക്കെത്തുന്ന ജീവനക്കാരുമായി പൂർണ്ണമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.
പ്രതിമാസം 200 യൂണിറ്റിൽ താഴെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി നൽകുന്ന ഗൃഹജ്യോതി പദ്ധതി 2023 ജൂലൈയിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. എന്നാൽ, പല വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളും (Commercial Establishments) ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാർ അടുത്തിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. അർഹരായ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താൻ മാത്രമാണ് ഈ പരിശോധനയെന്നും പദ്ധതി മുൻപത്തെപ്പോലെ തന്നെ തുടരുമെന്നും ഊർജ്ജ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.