ജിഎസ്ടി വെറും പരിഷ്കരണമല്ല; ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം: പ്രാധാനമന്ത്രി മോദി
ന്യൂഡൽഹി: ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി) ഘടനയിൽ നാളെ മുതൽ നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ മധ്യവർഗത്തിനും യുവാക്കൾക്കും ഏറെ പ്രയോജനകരമാകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. "ഇത് കേവലം ഒരു നികുതി പരിഷ്കരണം മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെയും സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഒരു നീക്കമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പുതിയ ജിഎസ്ടി നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം, 12 ശതമാനം, 28 ശതമാനം നികുതി സ്ലാബുകൾ ഒഴിവാക്കി 5 ശതമാനം, 18 ശതമാനം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലാബുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. ഇത് നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 12 ശതമാനം സ്ലാബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം 99% ഉത്പന്നങ്ങളും ഇനി 5% സ്ലാബിലേക്ക് മാറും. അതുപോലെ, 28% സ്ലാബിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 90% ഉത്പന്നങ്ങളും 18% സ്ലാബിലേക്ക് മാറും.
"ഈ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ 'സ്വയംപര്യാപ്ത ഭാരതം' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വലിയ ചുവടുവയ്പ്പാണ്," മോദി പറഞ്ഞു. ഇത് ചെറുകിട വ്യാപാരികൾക്കും വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഏറെ സഹായകരമാകും. നികുതി നിയമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിലൂടെ ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. ഇത് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച വേഗത്തിലാക്കാനും സഹായിക്കും.
ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിന്റെ നിർദേശങ്ങൾ താൻ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും, ഇത് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കൂട്ടായ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. നവരാത്രിയുടെ ആദ്യ ദിനം മുതൽ പുതിയ നികുതി നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.