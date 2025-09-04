ജിഎസ്ടി ദ്വിതല നികുതി ഘടന: റൊട്ടി മുതൽ ടിവി വരെ വില കുറയും
ന്യൂഡൽഹി: ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ച പുതിയ ദ്വിതല നികുതി ഘടന സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തൽ.
സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ റൊട്ടി, ടിവി, സിമന്റ്, ഇൻഷുറൻസ് തുടങ്ങിയ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും വില കുറയ്ക്കും. നിലവിൽ 12%, 28% എന്നിങ്ങനെയുള്ള നികുതി സ്ലാബുകളാണ് ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗം ഒഴിവാക്കിയത്. ഇനി 5%, 18% എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലാബുകൾ മാത്രമായിരിക്കും.
വില കുറയുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും:
* റൊട്ടി, ബിസ്ക്കറ്റ്: നിലവിൽ 12% നികുതിയുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇനി 5% മാത്രം നികുതി നൽകിയാൽ മതിയാകും.
* ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ: 28% നികുതിയുണ്ടായിരുന്ന ടിവി, റഫ്രിജറേറ്റർ, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, മിക്സർ ഗ്രൈൻഡർ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഇനി 18% നികുതിയാകും.
* സിമന്റ്, പെയിന്റ്: നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ വലിയ ആശ്വാസമാണ് ഈ തീരുമാനം നൽകുന്നത്. സിമന്റ്, പെയിന്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ നികുതി 28%ൽ നിന്ന് 18% ആയി കുറയും.
* ഇൻഷുറൻസ്, മൊബൈൽ ചാർജുകൾ: ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ റീച്ചാർജുകൾ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങളുടെ നികുതിയും 18% ആയി കുറയും.
പുതിയ നികുതി ഘടനയിലൂടെ രാജ്യത്തെ ഉപഭോഗം വർധിക്കുമെന്നും അത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകുമെന്നും കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ അറിയിച്ചു. ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ ലളിതമാക്കിയതോടെ വ്യാപാര മേഖലയ്ക്കും വലിയ ഉണർവ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പാൻ മസാല, സിഗരറ്റ് പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് 40% പ്രത്യേക നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.