'ലവ് ജിഹാദും' തട്ടിപ്പുകളും തടയാൻ ഗുജറാത്ത്; വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതം നിർബന്ധമാക്കുന്നു
ഗാന്ധിനഗർ: ഗുജറാത്തിൽ വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ നിയമങ്ങളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഭൂപേന്ദ്ര പട്ടേൽ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. 'ലവ് ജിഹാദ്', പ്രലോഭിപ്പിച്ചുള്ള വിവാഹങ്ങൾ, സാമൂഹിക വിരുദ്ധരുടെ ചൂഷണം എന്നിവ തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഭേദഗതികൾ. പ്രണയവിവാഹങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മാതാപിതാക്കളുടെ അനുമതിയും സാന്നിധ്യവും നിർബന്ധമാക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളാണ് പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ ചട്ടങ്ങളിലെ പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ:
- മാതാപിതാക്കളുടെ സമ്മതം: പ്രണയവിവാഹങ്ങൾ (Love Marriages) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ വധൂവരന്മാരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഒപ്പ് നിർബന്ധമാക്കും. മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം.
- വാട്സാപ്പ് അറിയിപ്പ്: വിവാഹത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയാൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം വധൂവരന്മാരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വാട്സാപ്പ് വഴിയും അല്ലാതെയും ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നൽകും.
- ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ മാറ്റം: നേരത്തെ ക്ലാസ്-3 ഓഫീസർമാർ (തലാട്ടി) ചെയ്തിരുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ ഇനി മുതൽ ക്ലാസ്-2 ഓഫീസർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലായിരിക്കും നടക്കുക.
- 30 ദിവസത്തെ സാവകാശം: വിവാഹ അപേക്ഷ നൽകിയ ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് 30 ദിവസത്തെ കാലതാമസം ഉണ്ടാകും. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പരാതിയോ ആക്ഷേപമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാം.
- അഡ്രസ് വെരിഫിക്കേഷൻ: വധൂവരന്മാരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ആധാർ കാർഡിലെ വിവരങ്ങൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കും. പെൺകുട്ടിയുടെ ആധാർ വിലാസത്തിലേക്ക് പ്രത്യേക നോട്ടീസ് അയക്കും.
സർക്കാർ നിലപാട്:
ഗുജറാത്ത് നിയമസഭയിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഹർഷ് സാങ്വിയാണ് ഈ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്. "അറിവില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ചതിയിൽപ്പെടുത്തി വിവാഹം കഴിക്കുന്ന രീതി സമൂഹത്തെ കാർന്നുതിന്നുന്ന ചിതൽ പോലെ പടരുകയാണ്. 'ലവ് ജിഹാദ്' ഒരു സാംസ്കാരിക അധിനിവേശമാണ്, ഇതിനെ തടയാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്," എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാട്ടീദാർ, താക്കൂർ ക്ഷത്രിയ തുടങ്ങിയ സമുദായങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവന്ന ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ. രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ബി.ജെ.പിയിലെയും കോൺഗ്രസിലെയും എം.എൽ.എമാർ ഈ നീക്കത്തെ പിന്തുണച്ചു എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
"മാതാപിതാക്കളുടെ വികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം സുതാര്യമായ ഒരു വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷൻ സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം." - ഹർഷ് സാങ്വി (ഗുജറാത്ത് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി)