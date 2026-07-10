ഗുരുഗ്രാം ഏറ്റുമുട്ടൽ; ചോരപ്പുഴയായി സുശാന്ത് ലോക്: നാല് ഗുണ്ടാസംഘാംഗങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഹരിയാനയിലെ ഗുരുഗ്രാമിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി വൻ തോക്കേറ്റുമുട്ടൽ. വിദേശത്തിരുന്ന് അധോലോക നെറ്റ്വർക്ക് ഭരിക്കുന്ന കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാതലവൻ ദീപക് നന്ദൽ (Deepak Nandal) സംഘത്തിലെ 4 ഷൂട്ടർമാരെ പോലീസ് വെടിവെച്ചുകൊന്നു. ഒരു ഗുണ്ടാസംഘാംഗത്തിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 3 ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്. 60-ലധികം റൗണ്ട് വെടിയുതിർത്ത കനത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് പോലീസ് സംഘത്തെ കീഴടക്കിയത്.
എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? (The Shootout)
ഗുരുഗ്രാമിലെ അതിസമ്പന്ന മേഖലയായ സുശാന്ത് ലോക് ഫേസ്-2 (Sushant Lok Phase-2) വിലുള്ള ഒരു പ്രമുഖ വ്യവസായിയുടെ വീട് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കറുത്ത സ്കോർപ്പിയോ എസ്യുവിയിൽ സായുധരായ അഞ്ചംഗ സംഘമെത്തിയത്. വിദേശത്തിരിക്കുന്ന ഗുണ്ടാതലവൻ ദീപക് നന്ദലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വ്യവസായിയോട് കോടികളുടെ മോചനദ്രവ്യം (Extortion) ആവശ്യപ്പെടുകയും, ഇത് നൽകാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനുമായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്ലാൻ.
സംഘം വ്യവസായിയുടെ വീടിന് നേരെ അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങളുപയോഗിച്ച് അന്ധാധുന്ദ് വെടിവെപ്പ് (ഏകദേശം 40 റൗണ്ട്) ആരംഭിച്ച സമയത്താണ് രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗുരുഗ്രാം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തുന്നത്. പോലീസ് ഇവരോട് കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും, കാറിലിരുന്ന ഗുണ്ടകൾ പോലീസിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ പ്രത്യാക്രമണത്തിലാണ് 4 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
ആരായിരുന്നു ലക്ഷ്യം? (Who was the Target)
ഗുരുഗ്രാമിലെ പ്രമുഖ ബിസിനസ്സുകാരനും എസ്.ജി.ടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി (SGT University) സ്ഥാപകന്റെ മകനുമായ വിശാൽ ബേരി (Vishal Bairi) ആയിരുന്നു ഗുണ്ടാസംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
കാരണം: കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി അന്താരാഷ്ട്ര നമ്പറുകളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ട് വിശാൽ ബേരിക്ക് ഭീഷണി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു.
രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്: വെടിവെപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ വിശാലും കുടുംബവും വീട്ടുജോലിക്കാരും വീടിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വീടിന്റെ ജനൽച്ചില്ലുകളും ചുവരുകളും വെടിയുണ്ടകളാൽ തകർന്നുവെങ്കിലും പോലീസ് കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ടതിനാൽ കുടുംബം പരിക്കേൽക്കാതെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
കൊല്ലപ്പെട്ടവർ: ദീപക് നന്ദൽ ഗാംഗിലെ 4 ഷൂട്ടർമാർ.
പരിക്കേറ്റവർ: ഒരു പ്രതി (ശിവം - ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ), 3 ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ.
പിടിച്ചെടുത്തത്: വിദേശനിർമ്മിത തോക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ 5 ഓട്ടോമാറ്റിക് പിസ്റ്റളുകൾ.
വെടിയുതിർത്തത്: ആകെ 60-ൽ അധികം റൗണ്ട്.
ഫോറൻസിക് സംഘവും ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന ക്രിമിനലുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി തുടരുമെന്ന് ഗുരുഗ്രാം പോലീസ് അറിയിച്ചു.