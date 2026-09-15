ഗുരുഗ്രാം റോഡ് റേജ്: 'പിന്നെന്തിന് എന്നെ പിന്തുടർന്നു?'; കാർ ഡ്രൈവറുടെ വാദങ്ങളെ തള്ളി ബൈക്കർ സിയ, വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് കുടുംബം

By  Metro Desk Sep 15, 2026, 11:12 IST
ഗുരുഗ്രാം

ഗുരുഗ്രാമിലെ ഗോൾഫ് കോഴ്‌സ് റോഡിൽ കാറിടിച്ച് പരിക്കേറ്റ പ്രമുഖ വനിതാ ബൈക്കർ സിയ (Sia), സംഭവത്തിൽ പ്രതിയായ കാർ ഡ്രൈവർ കല്യാൺ ബെയ്‌ൻസ്ലയുടെ വാദങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ഡ്രൈവർ തന്നോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുന്നുവെന്ന പ്രസ്താവന വ്യാജമാണെന്നും, അപകടത്തിന് ശേഷം വാഹനം നിർത്താതെ കടന്നുകളഞ്ഞയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അനുകമ്പയുണ്ടാകുന്നതെന്നും സിയ ചോദ്യമുന്നയിച്ചു.

​സിയയുടെ ബൈക്കിന് വേഗത കൂടുതലായിരുന്നുവെന്നും അതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്നുമുള്ള ഡ്രൈവറുടെ അവകാശവാദത്തിന്, "ഞങ്ങൾ വേഗത കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് അത്രയും ദൂരം ഞങ്ങളെ ചേസ് ചെയ്ത് പിന്തുടർന്നത്?" എന്ന് സിയ ചോദിച്ചു. സംഭവം മനഃപൂർവം അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്നും, ഡ്രൈവർക്കെതിരെ വധശ്രമം (Attempt to Murder), പീഡനം (Harassment), ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ (Hit-and-Run) എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സിയയുടെ കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

​പ്രതി മദ്യപിച്ചാണ് വാഹനമോടിച്ചതെന്നും, തന്നെ റോഡിൽ വെച്ച് ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും സിയ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നിലവിൽ സംഭവത്തിൽ ഗുരുഗ്രാം പൊലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഗുരുഗ്രാം അപകടം: പ്രധാന വിവരങ്ങൾ

പ്രതിയുടെ വാദം: ബൈക്കർ വേഗത്തിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും സ്റ്റണ്ട് ചെയ്ത് ഫോളോവേഴ്‌സിനെ കൂട്ടാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ആരോപിച്ചു. ആൾക്കൂട്ടം ആക്രമിക്കുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ് നിർബന്ധമായും നിർത്തിയിടാതിരുന്നതെന്നും പ്രതി അവകാശപ്പെട്ടു.

സിയയുടെ മറുപടി: കാർ ഡ്രൈവർ ആദ്യ ലെയ്നിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ ലെയ്നിലേക്ക് വന്ന് ബൈക്കിൽ ഇടിക്കുകയും ബൈക്ക് റോഡിലൂടെ കുറച്ചുദൂരം വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണെന്ന് സിയ പറഞ്ഞു.

നിയമനടപടി: പോലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകിയ കുടുംബം, പ്രതിക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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