എച്ച്-1ബി വിസ അഭിമുഖങ്ങൾ റദ്ദാക്കി; അമേരിക്കയെ ആശങ്ക അറിയിച്ച് ഇന്ത്യ
ന്യൂഡൽഹി: ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പ്രൊഫഷണലുകളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി എച്ച്-1ബി വിസ (H-1B Visa) അഭിമുഖങ്ങൾ അമേരിക്കൻ കോൺസുലേറ്റുകൾ കൂട്ടത്തോടെ റദ്ദാക്കിയതിൽ ഇന്ത്യ ശക്തമായ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ന്യൂഡൽഹിയിലെയും വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസിയിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി വിഷയം സംസാരിച്ചതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
"വിസ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുകൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയം അമേരിക്കൻ അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ സജീവമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്." - രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ (വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ്).
നിലവിൽ 2026 പകുതിയോടെയുള്ള തീയതികളാണ് പലർക്കും പുനഃക്രമീകരിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ട്രംപ് ഭരണകൂടം കുടിയേറ്റ നയങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടികൾ എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
- അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റം: ഈ മാസം പകുതിയോടെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് എച്ച്-1ബി വിസ അപേക്ഷകരുടെ അഭിമുഖങ്ങളാണ് മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മാസങ്ങളോളം നീട്ടിവെച്ചത്.
- കാരണം: അപേക്ഷകരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും ഓൺലൈൻ പ്രൊഫൈലുകളും കർശനമായി പരിശോധിക്കുന്നതിനായി (Expanded Social Media Vetting) കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണെന്നതാണ് പുതിയ നയം. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച അഭിമുഖങ്ങൾ മാറ്റിയത്.
- ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം: വിസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും പരമാധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണെങ്കിലും, അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
- പ്രതിസന്ധി: അവധിക്കാലം പ്രമാണിച്ച് നാട്ടിലെത്തിയ പല ഐടി ജീവനക്കാരും വിസ സ്റ്റാമ്പിംഗ് വൈകുന്നതിനാൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് മടങ്ങാനാവാതെ ഇന്ത്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെയും ജോലിയെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.