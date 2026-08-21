ഡൽഹിയിൽ എച്ച്1എൻ1 പനി പടരുന്നു; പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡയുടെ അടിയന്തര യോഗം
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥ തുടരുന്നതിനിടെ H1N1 (സ്വൈൻ ഫ്ലൂ) കേസുകൾ കുത്തനെ ഉയരുന്നു. രോഗബാധ വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിരോധ നടപടികളും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സജ്ജീകരണങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രി ജെ.പി. നഡ്ഡ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു. ഡൽഹി ആരോഗ്യ മന്ത്രിയും കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പുകളിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഡൽഹിയിൽ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മഴക്കാലവും അന്തരീക്ഷത്തിലെ അമിതമായ ഈർപ്പവുമാണ് വായുവിലൂടെ പകരുന്ന ഈ രോഗബാധ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കാൻ കാരണമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് പുറമെ നിരവധി ഡോക്ടർമാർക്കും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പനി, വരണ്ട ചുമ, തൊണ്ടവേദന, കടുത്ത ശരീരവേദന, ശ്വാസംമുട്ടൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ. ചില രോഗികളിൽ രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡൽഹി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ആശുപത്രികളിൽ മതിയായ കിടക്കകൾ, പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ എന്നിവ ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നും ജനങ്ങൾ വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.