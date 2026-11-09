മധ്യപ്രദേശിൽനിന്ന് ഹർദീപ് സിങ് പുരി രാജ്യസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു
Nov 9, 2026, 15:34 IST
ഭോപാൽ: കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം മന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി മധ്യപ്രദേശിൽനിന്ന് രാജ്യസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിയിൽ മത്സരരംഗത്ത് ഹർദീപ് സിങ് പുരി മാത്രമാണ് അവശേഷിച്ചത്. സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പത്രികകൾ തള്ളിയതോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിജയം ഉറപ്പായത്.
മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി എൽ. മുരുഗൻ രാജ്യസഭാംഗത്വം രാജിവെച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ ഒഴിവിലേക്കാണ് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. എതിരാളികളുടെ പത്രികകൾ തള്ളിയതോടെ മറ്റ് മത്സരങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു.