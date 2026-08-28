ഹരീഷ് റാവു അറസ്റ്റിൽ; പോളിടെക്നിക് ലയനത്തിനും ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള ബിആർഎസ് പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നു
തെലങ്കാനയിൽ സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളുടെ ലയനവും ജീവനക്കാരുടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളും ഉന്നയിച്ച് ബിആർഎസ് (BRS) നടത്തുന്ന സമരത്തിനിടെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ടി. ഹരീഷ് റാവു അറസ്റ്റിലായി. ഹനംകൊണ്ടയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജുകൾ യങ് ഇന്ത്യ സ്കിൽസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി (YISU) ലയിപ്പിക്കാനുള്ള ജി.ഒ. 97 (GO 97) പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കാണാൻ പോകുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ നടപടി. ഈ ലയനം പോളിടെക്നിക് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സ്വകാര്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും, ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ബിആർഎസ് നേതൃത്വം ആരോപിക്കുന്നു.
കോളേജിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ്, ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ തെലങ്കാന നോൺ-ഗെസറ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് (TNGOs) സംഘടന നടത്തിയ പ്രതിഷേധ സമരത്തിലും ഹരീഷ് റാവു പങ്കെടുത്തു. ജീവനക്കാരുടെ ആറ് ഡി.എ (Dearness Allowance) കുടിശ്ശികകൾ അനുവദിക്കുക, പേ റിവിഷൻ കമ്മീഷൻ (PRC) നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം പിന്തുണച്ചു. തുടർന്ന് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ തടയുകയും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഹരീഷ് റാവുവിന്റെ അറസ്റ്റിനെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് ബിആർഎസ് പ്രവർത്തകരും പോലീസും തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി. കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ജനകീയ സമരങ്ങളെ പോലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുവരെ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായി തുടരുമെന്നും ബിആർഎസ് വ്യക്തമാക്കി.