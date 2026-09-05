ഹരിയാന ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ്: പണം, സ്വർണം, മദ്യവും മദിരാക്ഷിയും; ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ക്വിഡ് പ്രോ ക്വോ ഇടപാടുകൾ സിബിഐ കുറ്റപത്രത്തിൽ
ചണ്ഡീഗഡ്: ഹരിയാന സർക്കാരിന്റെ വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നായി 504 കോടി രൂപയുടെ പൊതുപണം വകമാറ്റി തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് സിബിഐ കുറ്റപത്രം. ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് (IDFC First Bank), എയു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് സർക്കാർ ഫണ്ടുകൾ മാറ്റുന്നതിനായി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോടികളുടെ പണം, സ്വർണം, ആഡംബര പാർട്ടി സൽക്കാരങ്ങൾ (മദ്യവും മദിരാക്ഷിയും ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവ കോഴയായി നൽകിയതായി സിബിഐ കണ്ടെത്തി.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ സമർപ്പിച്ച മൂന്നാമത്തെ കുറ്റപത്രത്തിൽ 6 ഐഎഎസ് (IAS) ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബാങ്ക് അധികൃതരും ഉൾപ്പെടെ 19 പേരെയാണ് പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. കേസിൽ ഇതുവരെ കുറ്റപത്രം ചുമത്തപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം 37 ആയി ഉയർന്നു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
കോഴയും സുഖഭോഗങ്ങളും: ഹരിയാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ്, ലേബർ വെൽഫെയർ ബോർഡ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ബോർഡ് തുടങ്ങിയ 8 സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫണ്ട് സ്വകാര്യ ബാങ്ക് ശാഖകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കോടികളുടെ പണവും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വർണവും ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിലെ താമസവും നൽകിയതായി അന്വേഷണസംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ഫണ്ട് തട്ടിപ്പിന്റെ രീതി: സാമ്പത്തിക നിബന്ധനകൾ കാറ്റിൽപ്പറത്തി, സർക്കാർ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള തുക മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയും, പിന്നീട് പല അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി തിരിച്ചുവിട്ട് ഘട്ടംഘട്ടമായി പണമാക്കി മാറ്റുകയുമായിരുന്നു.
പിടിച്ചെടുത്ത സ്വത്തുക്കൾ: കേസിന്റെ ഭാഗമായി ഇതുവരെ നടത്തിയ 54 പരിശോധനകളിൽ നിന്നായി ഏകദേശം 20 കോടി രൂപ മൂല്യമുള്ള സ്വർണം സിബിഐ പിടിച്ചെടുത്തു. 26 പേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പുറമെ ബാങ്ക് മാനേജർമാർക്കും മറ്റ് ജീവനക്കാർക്കുമെതിരെ ഗൂഢാലോചന, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, അഴിമതി നിരോധന നിയമം എന്നിവ പ്രകാരമാണ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.