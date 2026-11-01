ഹരിയാന സ്കൂളിലെ ആക്രമണം: പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം; സ്കൂളിനെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ, അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു
ചണ്ഡീഗഡ്: ഹരിയാനയിലെ പഞ്ച്കുളയിൽ സർക്കാർ സംസ്കൃതി മോഡൽ സ്കൂളിൽ കെ.ജി വിദ്യാർഥിനിയെ മൂന്നാം ക്ലാസുകാരൻ ക്രൂരമായി മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ആശ്വാസ വാർത്ത. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന 6 വയസ്സുകാരി ബോധം വീണ്ടെടുക്കുകയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമായി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതായി ചണ്ഡീഗഡ് പി.ജി.ഐ.എം.ഇ.ആർ (PGIMER) ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ അധികൃതർക്കെതിരെ പൊലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് സ്കൂളിലെ രണ്ട് അധ്യാപികമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഹരിയാന സർക്കാർ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അഞ്ചംഗ ഉന്നതതല അന്വേഷണ സമിതിയെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ, സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സുരക്ഷാ പരിശോധന (Safety Audit) നടത്താനും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 28-നാണ് ഒഴിവുള്ള ക്ലാസ് മുറിയിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെ ക്രൂരമായ ആക്രമണം നടന്നത്. കല്ലും ചെടിച്ചട്ടിയും ഉപയോഗിച്ച് പെൺകുട്ടിയെ മർദിക്കുകയും തല മേശയിലിടിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യവ്യാപകമായി വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്.