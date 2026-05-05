സിനിമയ്ക്കായി കോളേജ് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ചു; ദളപതി വിജയ്‌യുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അറിയാം

By  Metro Desk May 5, 2026, 17:49 IST
TVK Vijay

രാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിജയ്‌യുടെ ടിവികെ തമിഴ്നാട് പിടിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ടിവികെ. തമിഴ് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ താരമായി നിൽക്കെയാണ് വിജയ് സിനിമ ഉപേക്ഷിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നത്. അതുപോലെ പഠനം പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് വിജയ് സിനിമയിലേക്ക് ചുവടുവയ്ക്കുന്നത്.

തമിഴകത്തിന്റെ വെള്ളിത്തിരയിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ ഗോദയിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച വിജയ്, തന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ പ്രശസ്തമായ ലൊയോള കോളേജിൽ (Loyola College) ബിരുദ പഠനത്തിന് ചേർന്ന വിജയ്, നടനാകാനുള്ള മോഹം കാരണം ആ പഠനം പൂർത്തിയാക്കാതെ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലം

  • സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം: ചെന്നൈ കോടമ്പാക്കത്തെ ഫാത്തിമ മെട്രിക്കുലേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും വിരുഗമ്പാക്കത്തെ ബാലലോക് മെട്രിക്കുലേഷൻ സ്കൂളിലുമായിരുന്നു വിജയ്‌യുടെ സ്കൂൾ പഠനം.
  • കോളേജ്: സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ലൊയോള കോളേജിൽ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ (Visual Communication) ബിരുദത്തിന് ചേർന്നു. എന്നാൽ സിനിമാ തിരക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചതോടെ പഠനം തുടരാൻ താരത്തിന് സാധിച്ചില്ല.
  • ഡോക്ടറേറ്റ്: സിനിമയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും നൽകിയ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ച് 2007-ൽ ചെന്നൈയിലെ എം.ജി.ആർ എജ്യുക്കേഷണൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വിജയ്‌ക്ക് ഗൗരവപൂർവ്വമായ ഡോക്ടറേറ്റ് (Honorary Doctorate) നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിനിമയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ്

​പിതാവ് എസ്.എ. ചന്ദ്രശേഖർ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളിൽ ബാലതാരമായി എത്തിയ വിജയ്, 18-ാം വയസ്സിൽ 'നാളൈയ തീർപ്പ്' എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് നായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. പഠനത്തേക്കാൾ സിനിമയോടുള്ള അഭിനിവേശമാണ് തന്റെ വഴി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ താരം പിന്നീട് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർതാരമായി വളരുകയായിരുന്നു.

