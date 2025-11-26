പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യയിൽ; കമിതാക്കൾ ബിഎസ്എഫിന്റെ പിടിയിൽ
Updated: Nov 26, 2025, 11:35 IST
പാക്കിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടിയ കമിതാക്കളെ അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ബിഎസ്എഫ് പിടികൂടി. പോപത് കുമാർ(24), ഗൗരി(20) എന്നിവരെയാണ് ബിഎസ്എഫ് പിടികൂടിയത്. രാത്രി മുഴുവൻ നടന്നാണ് ഇവർ ്തിർത്തിയിലെത്തിയത്.
ബിഎസ്എഫ് ഇരുവരെയും പോലീസിന് കൈമാറി. അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 8 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മിഥി എന്ന ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരാണ് ഇരുവരും. വീട്ടുകാർ വിവാഹത്തിന് എതിർത്തതോടെയാണ് ഒളിച്ചോടിയതെന്ന് ഒഇവർ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്കായി ഇരുവരെയും ഭുജിലെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സമാനമായ സംഭവമാണ്. ഒക്ടോബർ 8ന് സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിൽ നിന്നുള്ള താര രൺമാൽ ഭിൽ എന്ന യുവാവിനെയും മീന എന്ന യുവതിയെയും അതിർത്തി കടക്കുന്നതിനിടെ പിടികൂടിയിരുന്നു.