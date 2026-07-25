കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയല്ല; ഇനി സംഭൽപൂർ എംപി: എക്സ് പ്രൊഫൈൽ തിരുത്തി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ

By  Metro Desk Jul 25, 2026, 18:10 IST
പ്രധാൻ

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET-UG) പരീക്ഷാ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചു. രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്റെ ഔദ്യോഗിക 'എക്സ്' (ട്വിറ്റർ) പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം മാറ്റം വരുത്തി.

​'കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി' (Union Minister of Education) എന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം നീക്കം ചെയ്ത അദ്ദേഹം, പകരം 'സംഭൽപൂർ ലോക്‌സഭാംഗം' (Member of Parliament, Sambalpur) എന്ന് ബയോ തിരുത്തി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

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