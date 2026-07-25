കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയല്ല; ഇനി സംഭൽപൂർ എംപി: എക്സ് പ്രൊഫൈൽ തിരുത്തി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ
Jul 25, 2026, 18:10 IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് (NEET-UG) പരീക്ഷാ ചോർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപകമായി കടുത്ത പ്രതിഷേധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെച്ചു. രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ തന്റെ ഔദ്യോഗിക 'എക്സ്' (ട്വിറ്റർ) പ്രൊഫൈലിലെ വിവരങ്ങളിലും അദ്ദേഹം മാറ്റം വരുത്തി.
'കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി' (Union Minister of Education) എന്നുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം നീക്കം ചെയ്ത അദ്ദേഹം, പകരം 'സംഭൽപൂർ ലോക്സഭാംഗം' (Member of Parliament, Sambalpur) എന്ന് ബയോ തിരുത്തി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.