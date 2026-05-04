തമിഴ്നാട്ടിൽ ആര് കിംഗ് മേക്കറാകും; ഡിഎംകെ മുന്നിൽ: ആദ്യ ട്രെൻഡുകൾ വ്യക്തം
ആകാംക്ഷ നിറഞ്ഞ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ തമിഴ്നാട് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും. രാവിലെ 8 മണിക്ക് വോട്ടെണ്ണൽ ആരംഭിച്ചു. 75,064 പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിന്നുള്ള വോട്ടുകളും തപാൽ വോട്ടുകളുമാണ് എണ്ണുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ പോളിംഗ് ശതമാനം 85.10 ആണ്. ഡിഎംകെ തമിഴ്നാട്ടിൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ പ്രവചനം.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിട്ട കണക്ക് പ്രകാരം ആകെ 4,87,98,833 വോട്ടുകളാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിൽ 2,52,59,596 പേർ സ്ത്രീ വോട്ടർമാരും 2,35,34,720 പേർ പുരുഷ വോട്ടർമാരുമാണ്. 4,517 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വോട്ടർമാരും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് കരൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് (93.41 ശതമാനം). തൊട്ടുപിന്നിൽ സേലം ജില്ലയിലെ വീരപാണ്ടി മണ്ഡലമാണ് (93.36 ശതമാനം). കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ കിള്ളിയൂർ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് (71.26 ശതമാനം).
എഐഎഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന സഖ്യത്തിന്റെയും നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ വിജയ്യുടെ തമിഴഗ വെട്രി കഴ്ഗത്തിന്റെയും (ടിവികെ) വെല്ലുവിളിയെ മറികടന്ന് ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡിഎംകെ) തമിഴ്നാട്ടിൽ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരം നിലനിർത്തുമെന്നാണ് എക്സിറ്റ് പോളുകളുടെ പ്രവചനം.
പി-മാർക്കും മാട്രിസും സഖ്യത്തിന് 122–132 സീറ്റുകൾ പ്രവചിച്ചു. അതേസമയം പീപ്പിൾസ് പൾസ് 125–145 സീറ്റുകളുടെ വിശാലമായ സാധ്യത നൽകുന്നു. താഴ്ന്ന സീറ്റ് നിലയിലാണെങ്കിൽ പോലും, ഡിഎംകെക്ക് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയും ഭരണത്തിലെത്താൻ ഇത് മതിയാകും. അതേസമയം, എഐഎഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന മുന്നണി 65 മുതൽ 100 വരെ സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന് സർവേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ എക്സിറ്റ് പോൾ വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) നാടകീയമായ അരങ്ങേറ്റം പ്രവചിക്കുന്നു. 234 അംഗ നിയമസഭയിൽ 98–120 സീറ്റുകൾ അവർ പ്രവചിക്കുന്നു. ഡിഎംകെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഖ്യവുമായി അവർ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം.