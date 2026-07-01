എടപ്പാടിക്ക് കനത്ത പ്രഹരം; അണ്ണാ ഡിഎംകെയിൽ കൂട്ടരാജി: അഞ്ച് മുൻമന്ത്രിമാരടക്കമുള്ള പ്രമുഖർ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൽ ചേരുന്നു
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉലുക്കി അണ്ണാ ഡിഎംകെയിൽ (AIADMK) വൻ പിളർപ്പും കൂട്ടരാജിയും. പാർട്ടിയിലെ തീവ്രമായ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകളെത്തുടർന്ന് അഞ്ച് മുൻമന്ത്രിമാരും പതിനഞ്ചോളം മുൻ എംഎൽഎമാരും പാർട്ടി വിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ്യുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിൽ (TVK) ചേരാനൊരുങ്ങുന്നു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രാദേശിക നേതാക്കളും അണികളും ടിവികെയുടെ ഭാഗമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
സി. വിജയഭാസ്കർ, എം.ആർ. വിജയഭാസ്കർ, എം.എസ്.എം. ആനന്ദൻ, എസ്. വളർമതി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ മുൻമന്ത്രിമാരും ഇളമ്പൈ ആർ. തമിഴ്സെൽവൻ, എം. രാംകുമാർ തുടങ്ങിയ മുൻ എംഎൽഎമാരുമാണ് പാർട്ടി വിടുന്നത്. പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി കെ. പളനിസാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അതൃപ്തിയാണ് ഈ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള കൂറുമാറ്റത്തിന് കാരണം. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് തന്നെ വിജയ്യുടെ പാർട്ടിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഈ നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും പളനിസാമി ഇത് നിരസിക്കുകയായിരുന്നു.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയിൽ ഉടലെടുത്ത ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പരസ്യമായ കൂട്ടരാജിയിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാർട്ടി തെറ്റായ ദിശയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്നും ദളപതി വിജയ്യുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ടിവികെ മികച്ചൊരു ബദലാണെന്നും അണ്ണാ ഡിഎംകെ വിട്ട നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. മാമല്ലപുരത്ത് നടക്കുന്ന പ്രത്യേക ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നേതാക്കൾ ഔദ്യോഗികമായി ടിവികെയുടെ അംഗത്വം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
പ്രമുഖ നേതാക്കളുടെ ഈ കൂട്ടത്തോടെയുള്ള വലിഞ്ഞുപോക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ AIADMK-യെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്കാണ് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നത്.