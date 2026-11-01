ഒഡീഷയിൽ അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് പിന്നാലെ കനത്ത ഉരുൾപൊട്ടൽ; നാല് മരണം
ഭുവനേശ്വർ: അർണബ് ചുഴലിക്കാറ്റിനെ തുടർന്നുണ്ടായ അതിശക്തമായ മഴയിൽ ഒഡീഷയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടം. ഗഞ്ചാം ജില്ലയിലെ മലയോര ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ വൻ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ 12 പേരെ കാണാതായി. സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതികളിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായി ഉയർന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കാണാതായവർക്കായി ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെയും മറ്റ് ഏജൻസികളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ തിരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഗഞ്ചാം-കന്ധമാൽ അതിർത്തിയിലുള്ള ഭഞ്ജനഗർ ബ്ലോക്കിലെ ഗിഡിപബലി ഗ്രാമത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായത്. മലമുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ചെറുഗ്രാമത്തിൽ ആകെ 26 പേരാണുണ്ടായിരുന്നത്. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഇതിൽ 13 പേരെ നേരത്തെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉരുൾപൊട്ടലിന് പിന്നാലെ അവശേഷിച്ച 13 പേരെ കാണാതായെന്ന വിവരമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും, ഒരാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നും ഒഡീഷ സ്പെഷ്യൽ റിലീഫ് കമ്മീഷണർ രാജേഷ് പാട്ടിൽ പറഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ള 12 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
എൻഡിആർഎഫ്, ഒഡീഷ ഡിസാസ്റ്റർ റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (ഒഡിആർഎഫ്), ഫയർ സർവീസ്, ഒഡീഷ പൊലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് (എസ്ഒജി) എന്നിവയിലെ 170-ലധികം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഗഞ്ചാം, കന്ധമാൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങൾ സംയുക്തമായാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്.
മഴക്കെടുതികളിൽ നാല് മരണം
മഴക്കെടുതി രൂക്ഷമായ കന്ധമാൽ ജില്ലയിലെ റൈകിയ ബ്ലോക്കിലുള്ള ദാംഗേസി ഗ്രാമത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒമ്പത് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് ഉൾപ്പെടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. ഗജപതി ജില്ലയിൽ മറ്റൊരാളും മരിച്ചതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഗഞ്ചാം ജില്ലയിലെ ഋഷികുല്യ നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടനിലയ്ക്ക് താഴെയെത്തുകയും പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളമിറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രളയക്കെടുതി ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ജില്ലയിലെ 367 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം ആളുകളാണ് കഴിയുന്നത്. ഗഞ്ചാമിൽ 1.05 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെയും അയൽജില്ലയായ ഗജപതിയിൽ 25,000-ലധികം ആളുകളെയും പ്രളയം ബാധിച്ചതായി ദുരിതാശ്വാസ കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി.
ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ 80 ശതമാനം ഇടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി പുനഃസ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിവെള്ള വിതരണം സാധാരണ നിലയിലാക്കാനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ ഗ്രാമമൊഴികെ മറ്റെല്ലായിടത്തേക്കുമുള്ള ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ വഴി അവശ്യവസ്തുക്കൾ എത്തിച്ചുനൽകുന്നുണ്ട്.