ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ശക്തമായ മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും; ബദരീനാഥ് ദേശീയപാത പൂർണമായി അടച്ചു
ഡെറാഡൂൺ: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ തുടരുന്ന ശക്തമായ മൺസൂൺ മഴയെത്തുടർന്ന് ഉണ്ടായ വൻ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ ബദരീനാഥ് ദേശീയപാതയിലെ (NH-7) ഗതാഗതം പൂർണമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. ചമോലി ജില്ലയിലെ പ്രമുഖ ഭാഗങ്ങളിൽ മലനിരകളിൽ നിന്ന് കൂറ്റൻ പാറക്കല്ലുകളും മണ്ണും റോഡിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീണാണ് പാത അടഞ്ഞത്.
തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയെത്തുടർന്ന് റോഡിലേക്ക് അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീഴുന്ന പ്രക്രിയ തുടരുന്നതിനാൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. ജെസിബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാരമേറിയ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് തുറക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ബോർഡർ റോഡ്സ് ഓർഗനൈസേഷനും (BRO) ദുരന്തനിവാരണ സേനയും ചേര്ന്ന് വേഗത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പാത സ്തംഭിച്ചതോടെ ബദരീനാഥ് ചാർധാം യാത്രക്കെത്തിയ നൂറുകണക്കിന് തീർഥാടകരും വാഹനങ്ങളും റോഡിന് ഇരുവശത്തുമായി കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരണമെന്നും അനാവശ്യ യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും പോലീസും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പല മലയോര മേഖലകളിലും കനത്ത മഴ മൂലം മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുകയാണ്.