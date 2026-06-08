ഡൽഹിയിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും; എയർ ഇന്ത്യയുടെ 3 വിമാനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ: സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചു
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ (IGI) ഉണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും പെട്ട് മൂന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. റൺവേയ്ക്ക് സമീപം പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വിമാനങ്ങളിലേക്ക് കാറ്റിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ (Ground Support Equipment) വന്നിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി ഈ മൂന്ന് വിമാനങ്ങളും അടിയന്തിരമായി സർവീസിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ചു.
വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെർമിനൽ 2-ന് സമീപമുള്ള പാർക്കിങ് ബേയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. എയർ ഇന്ത്യ എഞ്ചിനീയറിങ്, ഇൻഡിഗോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ലാഡറുകൾ (യാത്രക്കാർ കയറാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗോവണി), ട്രെസ്സിലുകൾ എന്നിവയാണ് അതിശക്തമായ കാറ്റിൽ തെന്നിമാറി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന എയർബസ് A320 വിമാനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. ഇടിച്ച ആഘാതത്തിൽ ഒരു വിമാനത്തിന്റെ ഗോവണി ഭാഗത്തിന് ഗുരുതരമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് രണ്ട് വിമാനങ്ങൾക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള കേടുപാടുകളാണുള്ളത്.
അപകടസമയത്ത് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ യാത്രക്കാരോ പരിസരത്ത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫോ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ (ATC) മുൻകൂട്ടി യാതൊരുവിധ മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് എയർപോർട്ട് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ ഈ വിമാനങ്ങൾ വീണ്ടും സർവീസിനായി ഇറക്കൂ.