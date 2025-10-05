ഡാർജിലിംഗിൽ കനത്ത മഴ; മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 9 പേർ മരിച്ചു, നിരവധി റോഡുകൾ തകർന്നു

By Metro DeskOct 5, 2025, 14:09 IST
Local

ഡാർജിലിംഗ്: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഡാർജിലിംഗ് ജില്ലയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്നുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ 9 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ഏതാനും പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തതായി പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.

​ഡാർജിലിംഗിന് സമീപം മിരിക് (Mirik) മേഖലയിലാണ് ദുരന്തം കൂടുതലും നാശം വിതച്ചത്. മിരികിൽ മാത്രം ഒൻപതോളം പേരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർച്ചയായ മഴയിൽ ബാലസൺ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള ദുധിയയിലെ ഇരുമ്പ് പാലം തകർന്നു വീണത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഗതാഗതത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചു. സിലിഗുരിയെയും മിരികിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന പാതകളിലൊന്നാണ് തകർന്നത്.

​മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ഡാർജിലിംഗ് - സിലിഗുരി പാത ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പ്രധാന റോഡുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു. കലിമ്പോങ്, കുർസിയോങ് തുടങ്ങിയ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോഡുകൾ പലയിടത്തും മണ്ണും പാറകളും അടിഞ്ഞുകൂടി ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ പല വിനോദസഞ്ചാരികളും പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്.

​ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും (NDRF) പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും പോലീസും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി. എന്നാൽ കനത്ത മഴ തുടരുന്നത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രദേശത്ത് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരോട് അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

​മഴക്കെടുതിയിൽ വീടുകൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര യോഗങ്ങൾ ചേരുകയും ദുരിതബാധിതർക്ക് സഹായമെത്തിക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

