ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴ: ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട്; ടെർമിനൽ 3-ൽ വെള്ളം കയറി, വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു
ഡൽഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പെയ്ത ശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ (IGI) പ്രവർത്തനം താറുമാറായി. പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര-ഭാരതീയ വിമാന സർവീസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടെർമിനൽ 3 (T-3)-ൽ രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടാണ് രൂപപ്പെട്ടത്.
വിമാനത്താവളത്തിന്റെ എൻട്രൻസ്, ഫോർകോർട്ട്, അറൈവൽ ഏരിയകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ടെർമിനലിന് അകത്തേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചുകയറിയതോടെ യാത്രികർ ലഗേജുകളുമായി വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി.
#WATCH | Delhi: On waterlogging at Delhi airport, passenger Mansi says, “I’ve never seen anything like this; there is so much water. I’ve been standing here for about half an hour now. I am waiting for the water level to recede a bit so I can head towards the arrival gates.” pic.twitter.com/Hf5xbgwy9P— ANI (@ANI) September 4, 2026
വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു: മോശം കാലാവസ്ഥയും കാഴ്ചപരിധി കുറഞ്ഞതും കാരണം പല വിമാനങ്ങളും ലഖ്നൗ, ജയ്പൂർ, അഹമ്മദാബാദ് തുടങ്ങിയ സമീപ നഗരങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.
സർവീസുകൾ വൈകുന്നു: നൂറിലധികം വിമാന സർവീസുകളുടെ പുറപ്പെടലും ലാന്റിംഗും വൈകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പ്: വിമാനത്താവള അധികൃതരും (DIAL) വിവിധ എയർലൈനുകളും യാത്രക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതത് എയർലൈനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമാന സമയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.
വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കളയാനും യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കാനും കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിലും മഴ തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (IMD) മുന്നറിയിപ്പ്.