ഡൽഹിയിൽ കനത്ത മഴ: ഇന്ദിരാഗാന്ധി വിമാനത്താവളത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ട്; ടെർമിനൽ 3-ൽ വെള്ളം കയറി, വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടു

By  Metro Desk Sep 5, 2026, 10:29 IST
ഡൽഹി

ഡൽഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും പെയ്ത ശക്തമായ മഴയെത്തുടർന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ (IGI) പ്രവർത്തനം താറുമാറായി. പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര-ഭാരതീയ വിമാന സർവീസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ടെർമിനൽ 3 (T-3)-ൽ രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ടാണ് രൂപപ്പെട്ടത്.

​വിമാനത്താവളത്തിന്റെ എൻട്രൻസ്, ഫോർകോർട്ട്, അറൈവൽ ഏരിയകൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി. ടെർമിനലിന് അകത്തേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചുകയറിയതോടെ യാത്രികർ ലഗേജുകളുമായി വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നുനീങ്ങേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി.


വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു: മോശം കാലാവസ്ഥയും കാഴ്ചപരിധി കുറഞ്ഞതും കാരണം പല വിമാനങ്ങളും ലഖ്‌നൗ, ജയ്പൂർ, അഹമ്മദാബാദ് തുടങ്ങിയ സമീപ നഗരങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു.

സർവീസുകൾ വൈകുന്നു: നൂറിലധികം വിമാന സർവീസുകളുടെ പുറപ്പെടലും ലാന്റിംഗും വൈകിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പ്: വിമാനത്താവള അധികൃതരും (DIAL) വിവിധ എയർലൈനുകളും യാത്രക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യാത്ര തിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതത് എയർലൈനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിമാന സമയങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട്.

​വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കളയാനും യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കാനും കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ വിമാനത്താവളത്തിൽ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ വരും മണിക്കൂറുകളിലും മഴ തുടരുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ (IMD) മുന്നറിയിപ്പ്. 

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