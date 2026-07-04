മുംബൈയിൽ അതിശക്തമായ മഴ: റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു; താനെയിലും പാൽഗറിലും സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി
മുംബൈ: മുംബൈയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മുംബൈ മെട്രോപൊളിറ്റൻ റീജിയണിൽ (MMR) ഈ മൺസൂൺ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ 'റെഡ് അലർട്ട്' കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം (IMD) പ്രഖ്യാപിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന വാരാന്ത്യത്തിൽ (ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ) അതീവ പ്രളയസാധ്യതയും അതിശക്തമായ മഴയും ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
മഴ കനത്തതോടെ മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്നോണം താനെ, പാൽഗർ ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൽയാൺ-ഡോംബിവ്ലി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുംബൈയിൽ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സെഷനുകളിലെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചിടാൻ ബിഎംസി (BMC) നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയെ തുടർന്ന് മുംബൈയിലെയും നവി മുംബൈയിലെയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് റോഡ്-റെയിൽ ഗതാഗതത്തെയും ഭാഗികമായി ബാധിച്ചു. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നും കടൽത്തീരങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണമെന്നും ദുരന്തനിവാരണ സേന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏതൊരു അടിയന്തര സാഹചര്യവും നേരിടാൻ എൻ.ഡി.ആർ.എഫ് (NDRF) സംഘത്തെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.