ഹിമാചലിൽ കാലവർഷക്കെടുതി: കനത്ത മഴയിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും 9 മരണം; അടൽ ടണലും റോഡുകളും അടച്ചു; ഷിംല ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രത

By  Metro Desk Jul 3, 2026, 15:51 IST
ഷിംല

ഷിംല: ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കാലവർഷം ശക്തമായതിനെത്തുടർന്ന് വൻ നാശനഷ്ടം. കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ പെയ്ത പെരുമഴയിലും തുടർച്ചയായുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിലും ഒൻപത് പേർ മരണപ്പെട്ടു. കനത്ത ജലപ്രവാഹത്തെയും മണ്ണിടിച്ചിലിനെയും തുടർന്ന് തന്ത്രപ്രധാനമായ അടൽ ടണലും സംസ്ഥാനത്തെ 49-ഓളം പ്രധാന റോഡുകളും പൂർണ്ണമായും അടച്ചുപൂട്ടി.

​ഷിംല, ചമ്പ, കുല്ലു, മാണ്ഡി, കാംഗ്ര എന്നീ ജില്ലകളെയാണ് പ്രകൃതിക്ഷോഭം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചമ്പയിലും മാണ്ഡിയിലും ഉൾപ്പെടെ പലയിടങ്ങളിലും താൽക്കാലിക പാലങ്ങൾ കുത്തിയൊലിച്ചുപോയതിനെ തുടർന്ന് തീർത്ഥാടകരും വിനോദസഞ്ചാരികളും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ്.

​റോഡ് ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ പലയിടങ്ങളിലും കിലോമീറ്ററുകളോളം നീളത്തിൽ വാഹനങ്ങളുടെ വരി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും (NDRF) പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും ചേർന്ന് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിവരികയാണ്. നദിക്കരകളിൽ താമസിക്കുന്നവരും വിനോദസഞ്ചാരികളും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. 

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