By News DeskAug 31, 2025, 18:23 IST
ഇന്ത്യയിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; മിന്നൽ പ്രളയത്തിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയെന്ന് ഐഎംഡി മുന്നറിയിപ്പ്
രാജ്യത്ത് അടുത്ത മാസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (ഐഎംഡി) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സെപ്റ്റംബറിൽ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഐഎംഡിയുടെ പ്രവചനം. അതിനാൽ, രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മിന്നൽ പ്രളയത്തിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ഐഎംഡി വ്യക്തമാക്കി. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂണിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിൽ, അതായത് സെപ്റ്റംബറിൽ, രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സാധാരണയായി ലഭിക്കുന്ന മഴയുടെ അളവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലഭിച്ചേക്കാമെന്ന് ഐഎംഡി ഡയറക്ടർ ജനറൽ മൃത്യുഞ്ജയ് മൊഹപത്ര പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീർ, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. ശക്തമായ മഴ ലഭിക്കുന്ന മേഖലകളിൽ, മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ, ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി സെപ്റ്റംബറിൽ സാധാരണയിലും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രവണത ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും പ്രാദേശിക പ്രതിഭാസങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാകാമെന്നും ഐഎംഡി വിലയിരുത്തുന്നു.

