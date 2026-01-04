ഒഡീഷയിൽ കനത്ത മഞ്ഞ്; ജനുവരി 7 വരെ ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Jan 4, 2026, 19:20 IST
അടുത്ത ഏതാനും ദിവസങ്ങളിൽ ഒഡീഷയിൽ ശക്തമായ മൂടൽമഞ്ഞ് അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് ഭാരതീയ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ: സംസ്ഥാനത്തെ പല ജില്ലകളിലും ഓറഞ്ച്, യെല്ലോ അലർട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 7 വരെ ഈ സ്ഥിതി തുടരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
- യാത്രാ തടസ്സം: കാഴ്ചപരിധി (Visibility) വളരെ കുറയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ റോഡ്, റെയിൽ, വ്യോമ ഗതാഗതത്തെ ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം. വാഹനയാത്രക്കാർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു.
- ബാധിക്കപ്പെടുന്ന ജില്ലകൾ: തീരദേശ ജില്ലകളിലും ഉൾനാടൻ ഒഡീഷയിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും കനത്ത മൂടൽമഞ്ഞ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- മുന്നറിയിപ്പ്: പുലർച്ചെയും രാത്രി വൈകിയും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പ്രത്യേക മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.