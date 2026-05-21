ഇവിടെ രാജ്യം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ; മോദി ഇറ്റലിയിൽ പോയി ടോഫി വിതരണം ചെയ്യുന്ന തിരക്കിൽ: നയങ്ങളിൽ അടിയന്തര മാറ്റം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസ്
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക നയരൂപീകരണത്തിൽ വലിയൊരു പൊളിച്ചെഴുത്ത് ആവശ്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്ത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജോർജിയ മെലോനിക്ക് 'മെലഡി' ടോഫികൾ സമ്മാനിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ വീഡിയോയെ പരിഹസിച്ചാണ് പ്രതിപക്ഷം കടന്നാക്രമണം നടത്തിയത്.
രാജ്യം കടുത്ത 'സാമ്പത്തിക കൊടുങ്കാറ്റിലൂടെ' കടന്നുപോകുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശത്ത് പോയി മിഠായി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും റീലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും തിരക്കിലാണെന്ന് ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജയറാം രമേശും കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ച പ്രധാന വിമർശനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
- സാമ്പത്തിക തകർച്ച: വിലക്കയറ്റ നിരക്കുകൾ കുത്തനെ ഉയരുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ പ്രവചനങ്ങൾ താഴേക്ക് വരികയും ചെയ്യുകയാണ്. വിദേശ നിക്ഷേപത്തിൽ (FDI) ഇടിവുണ്ടായതായും കോൺഗ്രസ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
- സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിന്റെ കുറവ്: ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താൻ ഭയമാണ്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ഭീഷണികളും നികുതി റെയ്ഡുകളും കാരണം വ്യവസായ മേഖലയിൽ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു.
- ഉപഭോഗം കുറയുന്നു: ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ വരുമാനം വർദ്ധിക്കാത്തതിനാൽ വിപണിയിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള ശേഷി കുറഞ്ഞു. ഇന്ധന വിലവർദ്ധനവ് സാധാരണക്കാരെ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാക്കി.
- മോദിക്കുള്ള പരിഹാസം: തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം, എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അടിയന്തരമായി 'പുതിയ ജ്ഞാനം' (New Gyan) ആവശ്യമാണെന്ന് ജയറാം രമേശ് പരിഹസിച്ചു.
പൊതുജനങ്ങളോട് ചെലവ് ചുരുക്കാനും യാത്രകൾ കുറയ്ക്കാനും ഉപദേശിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിലയുള്ള വിമാനത്തിൽ വിദേശത്ത് പോയി റീലുകൾ എടുത്തു ജനങ്ങളെ കളിയാക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ അടിയന്തരമായി തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാകുമെന്നും പ്രതിപക്ഷം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.