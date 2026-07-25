അച്ഛൻ ബിജെപി സഖ്യസർക്കാരിലെ മന്ത്രി; മോദിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് മകൾ
ഗുവാഹത്തി: നീറ്റ് (NEET) പരീക്ഷാ ക്രമക്കേടിലും ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ അസമിൽ നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ബിജെപി സഖ്യസർക്കാരിലെ മുതിർന്ന മന്ത്രിയുടെ മകൾ പങ്കെടുത്തത് വലിയ രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. അസം റവന്യൂ മന്ത്രിയും എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായ അസം ഗണ പരിഷത്തിന്റെ (AGP) മുതിർന്ന നേതാവുമായ കേശബ് മഹന്തയുടെ മകൾ ദിബിസ മഹന്തയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് സമരവേദിയിലെത്തിയത്.
#WATCH: Assam Cabinet Minister Keshab Mahanta's daughter, Dibisa Mahanta, was among those who joined the CJP protest in Guwahati, where demonstrators demanded education reforms and the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan.#Assam #CJPProtest… pic.twitter.com/CJP2hjZFIc— Northeast Now (@NENowNews) July 24, 2026
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം: ഗുവാഹത്തിയിലെ ചച്ചലിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമരം.
വൈറലായ ദൃശ്യങ്ങൾ: പ്ലക്കാർഡുകൾ ഏന്തി പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുമെതിരെ ദിബിസ മഹന്ത മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അതിവേഗം വൈറലായി.
മന്ത്രിയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും പ്രതികരണം:
മകൾക്ക് സ്വന്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളും നിലപാടുകളും ഉണ്ടെന്നും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും മകളുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് പിതാവ് കേശബ് മഹന്ത പ്രതികരിച്ചു.
വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെ സർക്കാർ മാനിക്കുന്നുവെന്നും നീറ്റ് വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ടെന്നും അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.
എൻഡിഎ മന്ത്രിസഭയിലെ പ്രമുഖ നേതാവിന്റെ മകൾ തന്നെ സർക്കാരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങൾക്കെതിരെയും പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെയും പരസ്യമായി തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചത് ദേശീയതലത്തിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.