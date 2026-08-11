ഡൽഹി ചെങ്കോട്ടയിൽ ചരിത്ര നിമിഷം; സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ ആദ്യമായി 'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കും
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ 80-ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങളിൽ ചരിത്രപരമായ നിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ ഡൽഹി ചെങ്കോട്ട ഒരുങ്ങുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി ഇതാദ്യമായി ദേശീയ ഗീതമായ ‘വന്ദേമാതരം’ ചെങ്കോട്ടയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ആലപിക്കും. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ മാറ്റം അറിയിച്ചത്.
ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേമാതരം രചിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ 150-ാം വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ തീരുമാനം. സ്വാതന്ത്ര്യസമര പോരാട്ടത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഭാരതീയർക്ക് ആവേശവും പ്രചോദനവും പകർന്നുനൽകിയ ദേശീയ ഗീതത്തിനുള്ള ആദരവായാണ് ഇത്തവണ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങുകളിൽ വന്ദേമാതരം പ്രധാന ആകർഷണമാകുന്നത്.
ചടങ്ങുകളിലെ പ്രോട്ടോക്കോൾ മാറ്റം:
ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് ചെങ്കോട്ടയിൽ എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ സ്വീകരിച്ച ശേഷം ചടങ്ങുകൾക്ക് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് വന്ദേമാതരം ആലപിക്കും. തുടർന്നായിരിക്കും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തലും ദേശീയ ഗാനമായ 'ജനഗണ മന'യുടെ ആലാപനവും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രാജ്യത്തോടുള്ള അഭിസംബോധനയും നടക്കുക.
ഇത്തവണത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രമേയം 'വികസിത് ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യുവശക്തി' എന്നതാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങുകളിലേക്കുള്ള ക്ഷണക്കത്തുകളിൽ വന്ദേമാതരത്തിന്റെ ആറ് വരികളും പൂർണ്ണമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.