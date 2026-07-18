ചരിത്ര നിമിഷം: ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റ് ‘വിക്രം-1’ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു

By  Metro Desk Jul 18, 2026, 12:20 IST
വിക്രം 1

ശ്രീഹരിക്കോട്ട: ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് പുതിയൊരു സുവർണ്ണ അധ്യായം കുറിച്ച്, രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ ഓർബിറ്റൽ റോക്കറ്റായ ‘വിക്രം-1’ വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൈറൂട്ട് എയറോസ്‌പേസ് (Skyroot Aerospace) എന്ന സ്വകാര്യ സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ നേട്ടത്തിന് പിന്നിൽ. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്‌പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം.

​ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മൾട്ടി-സ്റ്റേജ് ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളാണ് വിക്രം-1. പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ റോക്കറ്റ്, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിപ്ലവകരമായ ചുവടുവെപ്പാണ്.

​ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ സംഘടനയായ ഐഎസ്ആർഒയുടെ (ISRO) പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ഇതോടെ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തെ മുൻനിര രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇന്ത്യയും ഔദ്യോഗികമായി ചുവടുവെച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായ ഡോ. വിക്രം സാരാഭായിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായാണ് റോക്കറ്റിന് ‘വിക്രം’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

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