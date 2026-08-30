ചരിത്ര ട്വിസ്റ്റ്: റഷ്യയിലേക്ക് ഇനി 'ഇന്ത്യൻ പെട്രോൾ'; ഇന്ധന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ഇന്ത്യയെ ആശ്രയിച്ച് പുടിൻ

By  Metro Desk Aug 30, 2026, 13:42 IST
റഷ്യൻ പമ്പ്

ന്യൂഡൽഹി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ഉൽപ്പാദക രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായ റഷ്യയിൽ കടുത്ത ഇന്ധനക്ഷാമം ഉടലെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ പെട്രോൾ (ഗ്യാസോലിൻ) ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ റഷ്യൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. പരമ്പരാഗതമായി റഷ്യയിൽ നിന്ന് അസംസ്‌കൃത എണ്ണ (Crude Oil) വാങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ, ഇപ്പോൾ ശുദ്ധീകരിച്ച പെട്രോൾ റഷ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്ന അപൂർവ്വവും ചരിത്രപരവുമായ ഊർജ്ജ പങ്കാളിത്തത്തിനാണ് ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്.

പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം യുക്രൈൻ ഡ്രോൺ ആക്രമണം

യുക്രൈൻ നടത്തിയ ശക്തമായ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങളിൽ റഷ്യയിലെ പ്രധാന എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാലകൾക്ക് (Refineries) ഗുരുതരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ രാജ്യത്തെ പെട്രോൾ ഉൽപ്പാദനം 25 ശതമാനത്തോളം ഇടിയുകയും നിരവധി മേഖലകളിൽ ഇന്ധന ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ ഗ്യാപ് നികത്താനാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കടൽമാർഗ്ഗം വൻതോതിൽ ഗ്യാസോലിൻ എത്തിക്കാൻ റഷ്യ തീരുമാനിച്ചത്.

വിലക്കുറവിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ, പകരം പെട്രോൾ: റഷ്യ നൽകുന്ന വിലക്കുറവിലുള്ള അസംസ്‌കൃത എണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരിച്ച പെട്രോളാണ് റഷ്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുന്നത്.

റഷ്യയുടെ നികുതി ഇളവ്: ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പെട്രോൾ ഇറക്കുമതി സുഗമമാക്കാൻ റഷ്യൻ പാർലമെന്റ് തങ്ങളുടെ നികുതി നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുകയും ഇന്ധന കമ്പനികൾക്ക് പ്രത്യേക സബ്‌സിഡി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഇന്ത്യക്ക്: മികച്ച നിരക്കിൽ എണ്ണ ശുദ്ധീകരിച്ച് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറി കമ്പനികൾക്കും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്കും വൻ നേട്ടമാകും.

Tags

Share this story

Featured

You may like