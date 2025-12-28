ചരിത്രം മായുന്നു; കർണാടകയിലെ ചരിത്രാതീത സ്മാരകങ്ങൾ നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ
ബെംഗളൂരു: ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ പുരാതന ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന കർണാടകയിലെ ചരിത്രാതീത കാലത്തെ (Prehistoric) സ്മാരകങ്ങളും ശിലാരേഖകളും വൻതോതിൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. കൃഷിഭൂമിയാക്കി മാറ്റുന്നതും, നഗരവൽക്കരണവും, അശാസ്ത്രീയമായ ഖനനവുമാണ് അയ്യായിരത്തിലധികം വർഷം പഴക്കമുള്ള ഈ പൈതൃകങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. ഏകദേശം 90 ശതമാനം ചരിത്രാതീത സൈറ്റുകളും ഇതിനകം കൈയേറ്റത്തിന് ഇരയായതായി വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
നാശത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ:
- കൈയേറ്റം: ഹുനസിഗി വാലി, സംഗനകല്ലു തുടങ്ങിയ പ്രധാന ചരിത്ര കേന്ദ്രങ്ങൾ കൃഷിഭൂമിയായും താമസസ്ഥലങ്ങളായും മാറ്റപ്പെട്ടു.
- ചാരക്കൂനകളുടെ നാശം (Ash Mounds): നവീന ശിലായുഗ കാലത്തെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ജീവിതരീതി തെളിയിക്കുന്ന 'ആഷ് മൗണ്ടുകൾ' ഗ്രാമീണർ വളമായും കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.
- നിധി വേട്ട: പ്രാചീന കല്ലറകളിലും (Megalithic Dolmens) ഗുഹകളിലും നിധി ഒളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന തെറ്റായ വിശ്വാസത്താൽ പലയിടത്തും സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ തകർക്കുന്നു.
- പാറ ഖനനം: പ്രശസ്തമായ റോക്ക് ആർട്ട് (ഗുഹാ ചിത്രങ്ങൾ) നിലനിൽക്കുന്ന പാറകൾ ഗ്രാനൈറ്റ് ഖനനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊട്ടിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്നു.
പ്രധാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ:
സംസ്ഥാനത്തെ പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെയോ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയോ (ASI) മതിയായ സംരക്ഷണം ഈ സൈറ്റുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. വൻതോതിൽ വിനോദസഞ്ചാര വരുമാനം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സർക്കാർ ഇത്തരം ചരിത്രാതീത കേന്ദ്രങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയാണെന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ആധുനിക കൃഷി രീതികളും കീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗവും മണ്ണിലുറങ്ങുന്ന പഴയ മൺപാത്ര അവശിഷ്ടങ്ങളെയും കല്ലായുധങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നു.
ചരിത്രാതീത കാലത്തെ മനുഷ്യ പരിണാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണ്ണായക വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇത്തരം സൈറ്റുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തരമായി നിയമപരമായ നടപടികളും പ്രത്യേക സംരക്ഷണ നയങ്ങളും വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ്. ഹമ്മപ്പ മുതൽ കൊടക് വരെയുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിലെ ശിലായുഗ അവശേഷിപ്പുകളാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നത്.