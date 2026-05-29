ഹോർമൂസ് പ്രതിസന്ധി: 30 ദിവസത്തേക്കുള്ള എൽ.പി.ജി സംഭരിക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അടിയന്തര നിർദ്ദേശം
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്ന് ഹോർമൂസ് പ്രണാലിയിലൂടെയുള്ള ചരക്കുനീക്കം തടസ്സപ്പെട്ട പശ്ചാത്തലത്തിൽ, രാജ്യത്ത് 30 ദിവസത്തേക്കുള്ള എൽ.പി.ജി (പാചകവാതകം) അടിയന്തര കരുതൽ ശേഖരം നിർമ്മിക്കാൻ പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി. ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം എന്നീ കമ്പനികളോടാണ് തങ്ങളുടെ സാധാരണ വാണിജ്യ സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് പുറമെ ഒരു മാസത്തെ അധിക സംഭരണം ഉറപ്പാക്കാൻ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ എൽ.പി.ജിക്കോ എൽ.എൻ.ജിക്കോ പ്രത്യേക തന്ത്രപ്രധാന കരുതൽ ശേഖരമില്ല (Strategic Reserves). ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എൽ.പി.ജി എന്നിവയുടെ ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റോക്ക് ലഭ്യമാണെന്നും, എണ്ണക്കമ്പനികളോട് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ശേഖരവും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സുജാത ശർമ്മ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം:
ഇന്ത്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ.പി.ജിയുടെ 60 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിൽ 90 ശതമാനവും എത്തിക്കുന്നത് ഹോർമൂസ് പ്രണാലി വഴിയാണ്. അതായത് രാജ്യത്തെ ആകെ പാചകവാതക ഉപഭോഗത്തിന്റെ പകുതിയിലധികവും (54%) ഈ ഒരു വഴിയെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. യുദ്ധം കാരണം ഈ പാതയിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം സാരമായി തടസ്സപ്പെട്ടതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം.
പ്രധാന പ്രതിരോധ നടപടികൾ:
- ആഭ്യന്തര ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു: ഇറക്കുമതിയിലെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ രാജ്യത്തെ എണ്ണ ശുദ്ധീകരണശാലകളിലെ ഉത്പാദനം പ്രതിദിനം 50,000–52,000 ടൺ ആയി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
- പുതിയ ഇറക്കുമതി വിപണികൾ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന് പകരം അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് എൽ.പി.ജി എത്തിക്കാൻ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ശ്രമം തുടങ്ങി.
- വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണം: ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വാണിജ്യ-വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള എൽ.പി.ജി വിതരണത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വീടുകളിലേക്കുള്ള സിലിണ്ടർ റീഫില്ലിംഗുകൾ തമ്മിലുള്ള സമയപരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് പ്രതിദിനം 90,000 ടൺ ആയിരുന്ന രാജ്യത്തെ എൽ.പി.ജി ഉപഭോഗം നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയും മറ്റ് ഘടകങ്ങളും കാരണം 72,000 ടൺ ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധം നീണ്ടുനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും പാചകവാതക വിതരണത്തിൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടർന്നേക്കും.