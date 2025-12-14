ഹോസൂർ എയർപോർട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു: 12 ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നായി 2,900 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ നീക്കം

By Metro DeskDec 14, 2025, 10:31 IST
ഹോസൂർ എയർപോർട്ട്

കൃഷ്ണഗിരി (തമിഴ്നാട്): ബാംഗ്ലൂരിന് സമീപം ഹൊസൂരിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പുതിയ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളത്തിനായി സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. പദ്ധതിക്കായി 12 ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നായി ഏകദേശം 2,900 ഏക്കർ (ഏകദേശം 1,173 ഹെക്ടർ) ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനമായി.

​സ്ഥലമെടുപ്പിനായുള്ള നിർദ്ദേശം കൃഷ്ണഗിരി ജില്ലാ ഭരണകൂടം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു. ബാംഗ്ലൂരിലെ കെംപഗൗഡ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും, ഹൊസൂർ-ബാംഗ്ലൂർ വ്യാവസായിക ഇടനാഴിയിലെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ വിമാനത്താവളം സ്ഥാപിക്കുന്നത്.

  • സ്ഥലം കണ്ടെത്തി: ഹൊസൂരിലെ നിലവിലുള്ള താൽ (TAAL) എയർ സ്ട്രിപ്പിന് അടുത്തായി, ബെരിഗൈ, ബാഗലൂർ മേഖലകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് വിമാനത്താവളത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
  • ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമി: ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച 2,900 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും കൃഷിഭൂമിയും സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതുമാണ്. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും ഭൂവുടമകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
  • പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം: ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാന വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായി അതിവേഗം വളരുന്ന ഹൊസൂരിന് ഈ വിമാനത്താവളം വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ബെംഗളൂരു നഗരത്തിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം കുറവായതിനാൽ, കർണാടക അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്കും ഇത് പ്രയോജനകരമാകും.

​കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസ് ലഭിച്ചാലുടൻ സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

