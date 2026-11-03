പ്രതിഷേധങ്ങളിലെ ഭീമമായ വ്യാപാര നഷ്ടം; കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ മറുപടി തേടി സുപ്രീം കോടതി: പൊതുവഴികൾ അനിശ്ചിതകാലമായി തടസ്സപ്പെടുത്താനാകില്ല
ന്യൂഡൽഹി: തലസ്ഥാന നഗരിയിലെയും പരിസരങ്ങളിലെയും പ്രതിഷേധങ്ങളും സമരങ്ങളും കാരണം വ്യാപാരികൾക്കുണ്ടായ വൻ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ഡൽഹി പൊലീസിന്റെയും നിലപാട് തേടി സുപ്രീം കോടതി. പ്രതിഷേധങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ ഉപരോധങ്ങളാൽ ₹14,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബിസിനസ്സ് നഷ്ടമുണ്ടായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വ്യാപാരി സംഘടനകൾ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ നടപടി.
സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശവും ബിസിനസ്സ് നടത്താനുള്ള പൗരന്മാരുടെ അവകാശവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ സുപ്രീം കോടതി, ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിന് പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് കൈയേറി പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
നിശ്ചിത സമയവും സ്ഥലവും: പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അനുമതി നൽകണമെന്നും, സമരം ചെയ്യാനുള്ള സമയം വ്യക്തമായി പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
വ്യാപാരികളുടെ ആവശ്യം: വരും ഉത്സവ സീസണുകളിൽ വ്യാപാര മേഖലകളെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മാർച്ചുകളും ഉപരോധങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും, പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കായി മറ്റ് ബദൽ വേദികൾ കണ്ടെത്തണമെന്നും വ്യാപാരി സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഹർജിയിലെ കക്ഷിച്ചേർക്കൽ: ആരോപണങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തുന്നതിനായി സമരം സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിനിധികളെക്കൂടി കേസിൽ കക്ഷിചേർക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഹർജിക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.