‘ഹൈഡ്ര’ ഹിറ്റ്‌ലറിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടത്: രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ പ്രസ്താവന വിവാദത്തിൽ; ബി.ജെ.പി വിമർശനവുമായി രംഗത്ത്

By  Metro Desk Jun 7, 2026, 12:21 IST
Revant Reddy

തെലങ്കാനയിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച ‘ഹൈഡ്ര’ (HYDRAA) എന്ന സംവിധാനം അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്‌ലറിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിയുടെ പരാമർശമാണ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ചത്. ഹൈദരാബാദിലെ പൊളിക്കൽ നടപടികളെ ഇസ്രായേൽ, ഇറാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ യുദ്ധങ്ങളുമായി ഉപമിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചിരുന്നു.

​ഈ പരാമർശത്തിനെതിരെ ബി.ജെ.പി ശക്തമായി രംഗത്തെത്തി. കോൺഗ്രസിന്റെ ‘അടിയന്തരാവസ്ഥാ മാനസികാവസ്ഥ’ ഒരിക്കൽ കൂടി പുറത്തുവന്നുവെന്ന് ബി.ജെ.പി നേതാവ് ജി. കിഷൻ റെഡ്ഡി വിമർശിച്ചു. ഹിറ്റ്‌ലറെപ്പോലെയുള്ള ഏകാധിപതികളെ വാഴ്ത്തുന്നതും, സ്വന്തം നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടികളെ യുദ്ധവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതും അപകടകരമായ പ്രവണതയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

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