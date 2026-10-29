ഞാൻ ഒരു ദിമാഗി നക്സലാണ്; രാജ്യത്തെ യഥാർത്ഥ 'തുകഡെ-തുകഡെ ഗാങ്' ഈ സർക്കാർ തന്നെ: കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് നസീറുദ്ദീൻ ഷാ
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളായ ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി (JNU), സത്യജിത്ത് റേ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് (SRFTI), ജാമിയ മില്ലിയ ഇസ്ലാമിയ എന്നിവടങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പരസ്യ പിന്തുണയുമായി മുതിർന്ന ബോളിവുഡ് താരം നസീറുദ്ദീൻ ഷാ രംഗത്ത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെയും ഭരണകക്ഷിയുടെ ഐ.ടി സെല്ലിനെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
തനിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, "ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു, ഞാൻ ഒരു 'ദിമാഗി നക്സൽ' (ബുദ്ധിജീവി നക്സൽ) ആണ്" എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്ത് വിഭജനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ 'തുകഡെ-തുകഡെ ഗാങ്' കേന്ദ്ര സർക്കാരാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"മുമ്പ് ജെ.എൻ.യു, പിന്നീട് സത്യജിത്ത് റേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇപ്പോൾ ജാമിയ മില്ലിയ... ഇവിടെയൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ രാജ്യം ഓർത്തു വെക്കും," നസീറുദ്ദീൻ ഷാ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആത്മവീര്യം തകർക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ജനാധിപത്യത്തെയും ഇല്ലാതാക്കാനും സർക്കാരിന് കഴിയില്ലെന്നും, ബി.ജെ.പി ഐ.ടി സെല്ലിന്റെ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ രാജ്യത്തെ യുവാക്കൾ വഴങ്ങില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് തന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയും ആശീർവാദവും ഉണ്ടാകുമെന്നും താരം വ്യക്തമാക്കി. നസീറുദ്ദീൻ ഷായുടെ ഈ തുറന്നടിച്ച പ്രസ്താവന സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലും വൻ ചർച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.