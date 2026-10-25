ഞങ്ങളുടെ റാലിക്ക് പബ്ലിസിറ്റി തന്നതിന് ബി.ജെ.പിക്ക് നന്ദി; രാഹുൽ ഗാന്ധി
ന്യൂഡൽഹി: വോട്ടർപട്ടികയിലെ സ്പെഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് റിവിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 'വോട്ട് മോഷണ'ത്തിനെതിരെ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണി നവംബർ ഒന്നിന് ഡൽഹിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മഹാറാലിക്ക് വലിയ തോതിൽ പ്രചാരണം നൽകിയതിന് ബി.ജെ.പിക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും പരിഹാസത്തോടെ നന്ദി പറഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ബി.ജെ.പിയുടെ ഈ അമിത ആവേശം പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സമരാഹ്വാനം കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചുവെന്നും അടുത്ത ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലും ഇതേ ആവേശം നിലനിർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം 'എക്സി'ൽ കുറിച്ചു.
വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ വെട്ടിമാറ്റിയതിലും ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിലും പ്രതിപക്ഷം നിശബ്ദരായിരിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ രാഹുൽ ഗാന്ധി, വിദ്യാർഥികളും കർഷകരും തൊഴിലാളികളും സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും വ്യാപാരികളും രാംലീല മൈതാനിയിലേക്ക് അണിനിരക്കണമെന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
'വോട്ട് ബച്ചാവോ, ദേശ് ബച്ചാവോ'; ഒക്ടോബർ 30-ന് സി.ഇ.സിക്ക് 'ജനകീയ വിചാരണ'
'വോട്ട് ബച്ചാവോ, ദേശ് ബച്ചാവോ' (വോട്ട് സംരക്ഷിക്കൂ, രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കൂ) എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയാണ് ഡൽഹിയിൽ വൻ ജനമുന്നേറ്റം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി വ്യക്തമാക്കി:
വോട്ടർപട്ടികയിൽ നിന്ന് വ്യാപകമായി പൗരന്മാരുടെ പേരുകൾ വെട്ടിമാറ്റി. രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും കാറ്റിൽപ്പറത്തി. ഇതിനെതിരെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചവരെ ലാത്തിച്ചാർജ്ജും അടിച്ചമർത്തലുകളുമായാണ് അവർ നേരിട്ടത്. ഇനി ജനങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകും."
— രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറിച്ചു.
നവംബർ ഒന്നിന്റെ 'ദില്ലി ചലോ' മാർച്ചിന് മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബർ 30-ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരെ 'പബ്ലിക് ഇംപീച്ച്മെന്റ്' (ജനകീയ വിചാരണ) നടത്തുമെന്നും ജനകീയ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. വോട്ട് കൊള്ളയ്ക്കെതിരായ കോൺഗ്രസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രക്ഷോഭമായിരിക്കും നവംബർ ഒന്നിന് രാംലീല മൈതാനിയിൽ അരങ്ങേറുകയെന്ന് എ.ഐ.സി.സി സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി. വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
1984 കലാപം ഓർമിപ്പിച്ച് ബി.ജെ.പി; പ്രതിപക്ഷത്ത് ഭിന്നതയെന്ന് ആരോപണം
റാലി നവംബർ ഒന്നിന് നടത്താനുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ബി.ജെ.പി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 1984-ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിന്റെ വാർഷിക ദിനത്തിൽ തന്നെ റാലി നടത്തുന്നത് കലാപത്തിൽ ഇരകളായവരുടെ മുറിവിൽ ഉപ്പുതേക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് മുതിർന്ന ബി.ജെ.പി നേതാവും എം.പിയുമായ രവിശങ്കർ പ്രസാദ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.
കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ 'ഇൻഡ്യ' മുന്നണിയിലെ പല ഘടകകക്ഷികൾക്കും വിയോജിപ്പുണ്ടെന്നും തീയതി മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും രവിശങ്കർ പ്രസാദ് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഇത്തരം വിമർശനങ്ങളെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണങ്ങളെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റാലി നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ തന്നെ ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ടുപോകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയത്.