രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു'; സംവരണ ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി

By  Metro Desk Apr 18, 2026, 21:16 IST
modi

പാർലമെന്റിൽ വനിതാ സംവരണ ബിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ശനിയാഴ്ച രാജ്യത്തെ "അമ്മമാരോടും പെൺമക്കളോടും" ക്ഷമാപണം നടത്തി, പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ "വെറുപ്പും നിസ്സാര രാഷ്ട്രീയവും" ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അവരെ വിമർശിച്ചു.

രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ, ബിൽ ലോക്‌സഭാ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം, പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ്, ടിഎംസി, ഡിഎംകെ എന്നിവയെ പരാമർശിച്ച്, ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തിൽ മേശകളിൽ അടിച്ചു, എങ്ങനെയാണ് ബിൽ പാസാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതെന്ന് പോരാട്ടവീര്യമുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി അടിവരയിട്ടു.

"ബിൽ പാസാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിന് രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്ത്രീകളോടും ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംകെ, ടിഎംസി, സമാജ്‌വാദി പാർട്ടി തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളുടെ സ്വാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയം കാരണം രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകൾ കഷ്ടപ്പെട്ടു," പ്രധാനമന്ത്രി മോദി പറഞ്ഞു. ടിഎംസിയും ഡിഎംകെയും അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളായ ബംഗാളിലും തമിഴ്‌നാട്ടിലും അടുത്ത ആഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

