എന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാനാകില്ല; കർണാടക മന്ത്രി രാമലിംഗ റെഡ്ഡി രാജിവെച്ചു

By  Metro Desk Jun 5, 2026, 10:00 IST
Karnataka

ബെംഗളൂരു: വകുപ്പ് വിഭജനത്തിലെ അസംതൃപ്തിയെത്തുടർന്ന് കർണാടക മന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ രാമലിംഗ റെഡ്ഡി മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. തന്റെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം രാജി സമർപ്പിച്ചത്.

​മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെച്ചെങ്കിലും താൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ തന്നെ തുടരുമെന്ന് രാമലിംഗ റെഡ്ഡി മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

​"ഞാൻ ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലാണ്, പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ 53 വർഷമായി ഞാൻ കോൺഗ്രസിലുണ്ട്. പാർട്ടിയിൽ നിരവധി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ എം. വീരപ്പ മൊയ്‌ലി, എസ്.എം. കൃഷ്ണ എന്നിവരുടെ മന്ത്രിസഭകളിൽ ഞാൻ മന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോടും ഞാൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല."

രാമലിംഗ റെഡ്ഡി

 

​വകുപ്പ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തോടുള്ള കടുത്ത അതൃപ്തിയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഈ രാജിയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

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